Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Sun Rock làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Sun Rock
Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 3 Nguyễn Viết xuân Thanh xuân Hn, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Hoạch định chiến lược phù hợp với sản phẩm công ty để đạt hiệu quả kinh doanh
Xác định ngân sách, duyệt ngân sách và quản lý thu chi
Xây dựng kế hoạch, nghiên cứu thị trường để đưa ra tiềm năng sản phẩm
Quản lý và điều hành hoạt động truyền thông
Đo lường, tối ưu, cải thiện chất lượng và hiệu quả các chiến dịch
Trực tiếp hướng dẫn và phát triển đội ngũ MKT để đạt được mục tiêu đề ra
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm leader ít nhất 1 năm
Thông minh, sáng tạo, khả năng học hỏi tốt
Tư duy phân tích, sáng tạo
Có kiến thức chuyên môn
Khả năng làm việc với đội nhóm
Thông minh, sáng tạo, khả năng học hỏi tốt
Tư duy phân tích, sáng tạo
Có kiến thức chuyên môn
Khả năng làm việc với đội nhóm
Tại Công Ty TNHH Sun Rock Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập:lcb 20-30 triệu/tháng (tùy theo năng lực & kinh nghiệm) + PC + thưởng
- Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo kiến thức chuyên môn và kỹ năng phù hợp với vị trí.
- Có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, phát triển, chế độ đãi ngộ tốt (Du lịch, Team Building hàng năm …)
- Có cơ hội khẳng định và phát triển bản thân.
- Được hưởng các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN; chế độ phúc lợi và các quyền lợi khác theo quy định của Công ty & pháp luật.
Thời gian: 8h30 - 18h (nghỉ trưa 1h30p), t2-t7
- Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo kiến thức chuyên môn và kỹ năng phù hợp với vị trí.
- Có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, phát triển, chế độ đãi ngộ tốt (Du lịch, Team Building hàng năm …)
- Có cơ hội khẳng định và phát triển bản thân.
- Được hưởng các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN; chế độ phúc lợi và các quyền lợi khác theo quy định của Công ty & pháp luật.
Thời gian: 8h30 - 18h (nghỉ trưa 1h30p), t2-t7
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sun Rock
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
