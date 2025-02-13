Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Sun Rock làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 3 Nguyễn Viết xuân Thanh xuân Hn, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Hoạch định chiến lược phù hợp với sản phẩm công ty để đạt hiệu quả kinh doanh

Xác định ngân sách, duyệt ngân sách và quản lý thu chi

Xây dựng kế hoạch, nghiên cứu thị trường để đưa ra tiềm năng sản phẩm

Quản lý và điều hành hoạt động truyền thông

Đo lường, tối ưu, cải thiện chất lượng và hiệu quả các chiến dịch

Trực tiếp hướng dẫn và phát triển đội ngũ MKT để đạt được mục tiêu đề ra

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm leader ít nhất 1 năm

Thông minh, sáng tạo, khả năng học hỏi tốt

Tư duy phân tích, sáng tạo

Có kiến thức chuyên môn

Khả năng làm việc với đội nhóm

Tại Công Ty TNHH Sun Rock Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập:lcb 20-30 triệu/tháng (tùy theo năng lực & kinh nghiệm) + PC + thưởng

- Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo kiến thức chuyên môn và kỹ năng phù hợp với vị trí.

- Có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, phát triển, chế độ đãi ngộ tốt (Du lịch, Team Building hàng năm …)

- Có cơ hội khẳng định và phát triển bản thân.

- Được hưởng các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN; chế độ phúc lợi và các quyền lợi khác theo quy định của Công ty & pháp luật.

Thời gian: 8h30 - 18h (nghỉ trưa 1h30p), t2-t7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sun Rock

