Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/09/2025
Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA

Nhân viên Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 35 Bis Mạc Đĩnh Chi, Đa Kao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lập kế hoạch marketing chi tiết theo khung hoạt động và ngân sách được phân bổ hàng năm
Lên kế hoạch các chiến dịch tiếp thị, quảng cáo để hỗ trợ bộ phận kinh doanh tăng doanh số
Đưa ra hướng dẫn chung để bộ phận thiết kế thực hiện các ấn phẩm marketing, quảng cáo đúng theo nhận diện thương hiệu của công ty
Xây dựng các kênh tiếp thị online, offline phù hợp với đối tượng khách hàng
Duy trì và tăng độ nhận diện thương hiệu với khách hàng
Các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chính quy các ngành Kinh tế, Tiếp thị, Quảng cáo, Truyền thông
Có kinh nghiệm công việc liên quan đến tiếp thị dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ
Am hiểu về tiếp thị và quảng cáo online là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo luật lao động VN
Nghỉ phép, nghỉ lễ Tết theo quy định
Nghỉ mát hàng năm, thưởng lễ Tết
Team building

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA

Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà CityView, 12 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-marketing-thu-nhap-8-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job368369
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 45 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Hạn nộp: 30/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển 10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALOTST
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH ALOTST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ALOTST
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 45 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Tĩnh Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VInpearl
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần VInpearl
Hạn nộp: 30/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 45 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 45 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Hạn nộp: 30/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển 10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN STAREAL (Tập Đoàn KLC GROUP) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN STAREAL (Tập Đoàn KLC GROUP)
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm