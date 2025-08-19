Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
- Hồ Chí Minh: 35 Bis Mạc Đĩnh Chi, Đa Kao, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Lập kế hoạch marketing chi tiết theo khung hoạt động và ngân sách được phân bổ hàng năm
Lên kế hoạch các chiến dịch tiếp thị, quảng cáo để hỗ trợ bộ phận kinh doanh tăng doanh số
Đưa ra hướng dẫn chung để bộ phận thiết kế thực hiện các ấn phẩm marketing, quảng cáo đúng theo nhận diện thương hiệu của công ty
Xây dựng các kênh tiếp thị online, offline phù hợp với đối tượng khách hàng
Duy trì và tăng độ nhận diện thương hiệu với khách hàng
Các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm công việc liên quan đến tiếp thị dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ
Am hiểu về tiếp thị và quảng cáo online là một lợi thế
Tại Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ phép, nghỉ lễ Tết theo quy định
Nghỉ mát hàng năm, thưởng lễ Tết
Team building
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
