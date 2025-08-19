Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 35 Bis Mạc Đĩnh Chi, Đa Kao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lập kế hoạch marketing chi tiết theo khung hoạt động và ngân sách được phân bổ hàng năm

Lên kế hoạch các chiến dịch tiếp thị, quảng cáo để hỗ trợ bộ phận kinh doanh tăng doanh số

Đưa ra hướng dẫn chung để bộ phận thiết kế thực hiện các ấn phẩm marketing, quảng cáo đúng theo nhận diện thương hiệu của công ty

Xây dựng các kênh tiếp thị online, offline phù hợp với đối tượng khách hàng

Duy trì và tăng độ nhận diện thương hiệu với khách hàng

Các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chính quy các ngành Kinh tế, Tiếp thị, Quảng cáo, Truyền thông

Có kinh nghiệm công việc liên quan đến tiếp thị dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ

Am hiểu về tiếp thị và quảng cáo online là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo luật lao động VN

Nghỉ phép, nghỉ lễ Tết theo quy định

Nghỉ mát hàng năm, thưởng lễ Tết

Team building

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA

