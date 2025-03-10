Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-SẢN XUẤT VẠN ĐẠI AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-SẢN XUẤT VẠN ĐẠI AN
- Hồ Chí Minh:
- 439A
- 439B Chiến Lược, P.Bình Trị Đông A,Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Xây dựng chiến lược marketing trực tuyến:
2. Quản lý các kênh truyền thông xã hội (Social Media):
3. Chạy quảng cáo online (Paid Advertising):
4. Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) và marketing qua email (Email Marketing):
5. Phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả:
6. Quản lý website và blog của công ty:
7. Hợp tác với các bộ phận khác trong công ty:
YÊU CẦU
Tạo nội dung blog có giá trị, chia sẻ kiến thức về thiết kế nội thất, xu hướng mới trong ngành, và các lời khuyên hữu ích cho
khách hàng.
Làm việc với đội ngũ thiết kế và bán hàng để đảm bảo chiến lược marketing phù hợp với mục tiêu phát triển sản phẩm và dịch
vụ.
Hỗ trợ các bộ phận truyền thông trong việc xây dựng và duy trì các mối quan hệ đối tác.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-SẢN XUẤT VẠN ĐẠI AN Thì Được Hưởng Những Gì
BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định Nhà nước.
Môi trường làm việc sáng tạo và thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-SẢN XUẤT VẠN ĐẠI AN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
