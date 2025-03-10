Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ-SẢN XUẤT VẠN ĐẠI AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Xây dựng chiến lược marketing trực tuyến:

2. Quản lý các kênh truyền thông xã hội (Social Media):

3. Chạy quảng cáo online (Paid Advertising):

4. Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) và marketing qua email (Email Marketing):

5. Phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả:

6. Quản lý website và blog của công ty:

7. Hợp tác với các bộ phận khác trong công ty:

YÊU CẦU

Tạo nội dung blog có giá trị, chia sẻ kiến thức về thiết kế nội thất, xu hướng mới trong ngành, và các lời khuyên hữu ích cho

khách hàng.

Làm việc với đội ngũ thiết kế và bán hàng để đảm bảo chiến lược marketing phù hợp với mục tiêu phát triển sản phẩm và dịch

vụ.

Hỗ trợ các bộ phận truyền thông trong việc xây dựng và duy trì các mối quan hệ đối tác.