Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI NGỌC THIỆN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI NGỌC THIỆN
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 1152 đường 659, phường Phước Long B, Quận 9, Quận 9
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
+Công việc hằng ngày
-Mỗi ngày đăng nội dung, bình luận trên các hội nhóm liên quan đến ô tô để tạo tương tác khách hàng
-Lên ý tưởng content cho các bài viết trên fanpage và web (dạng blog) cho các sự kiện hàng tháng và hàng tuần.
-Lên kế hoạch và kiểm soát hình ảnh thương hiệu trên các kênh truyền thông số
+Mô tả công việc
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng Chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan
-Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trở lên mảng Digital Marketing (Chấp nhận những bạn mới ra trường chăm chỉ và nhiệt huyết)
-Có kinh nghiệm hướng dẫn, đào tạo, triển khai các chiến dịch Marketing tăng doanh thu, lợi nhuận và gia tăng nhận diện thương hiệu.
-Nắm chắc và vận hành tốt Marketing qua các kênh truyền thông: Facebook, Tiktok
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI NGỌC THIỆN Thì Được Hưởng Những Gì
-Lương thoả thuận
-Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định sau thời gian thử việc
-Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.
-Được ưu đãi sử dụng các sản phẩm của công ty..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI NGỌC THIỆN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
