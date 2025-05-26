Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI NGỌC THIỆN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1152 đường 659, phường Phước Long B, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

+Công việc hằng ngày

-Mỗi ngày đăng nội dung, bình luận trên các hội nhóm liên quan đến ô tô để tạo tương tác khách hàng

-Lên ý tưởng content cho các bài viết trên fanpage và web (dạng blog) cho các sự kiện hàng tháng và hàng tuần.

-Lên kế hoạch và kiểm soát hình ảnh thương hiệu trên các kênh truyền thông số

+Mô tả công việc

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng Chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan

-Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trở lên mảng Digital Marketing (Chấp nhận những bạn mới ra trường chăm chỉ và nhiệt huyết)

-Có kinh nghiệm hướng dẫn, đào tạo, triển khai các chiến dịch Marketing tăng doanh thu, lợi nhuận và gia tăng nhận diện thương hiệu.

-Nắm chắc và vận hành tốt Marketing qua các kênh truyền thông: Facebook, Tiktok

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI NGỌC THIỆN Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương thoả thuận

-Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định sau thời gian thử việc

-Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.

-Được ưu đãi sử dụng các sản phẩm của công ty..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI NGỌC THIỆN

