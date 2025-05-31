Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH RICH PAY TEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 24/5 Võ Oanh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Mục Tiêu Công Việc:

Đảm bảo chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng thông qua việc tiếp nhận, xử lý yêu cầu liên quan đến Website, Quản lý mạng xã hội và chiến dịch quảng cáo. Là cầu nối giữa khách hàng và các bộ phận nội bộ như Content, Web Developer và Media Ads.

Nhiệm Vụ Chính:

1. Hỗ Trợ Dịch Vụ Marketing:

2. Website:

3. Quản Lý Mạng Xã Hội (social media):

4. Hỗ Trợ Quảng Cáo: Theo dõi hiệu quả chiến dịch quảng cáo (ads) để hỗ trợ khách giải đáp kịp thời nếu có thắc mắc.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thời gian làm việc: Từ 21:00 tối - 06:00 sáng hôm sau Từ Thứ 2 đến Thứ 6

Tại CÔNG TY TNHH RICH PAY TEK Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.

Được hưởng 12 ngày phép/năm.

Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.

Cơ hội thăng tiến trong công việc

Thưởng đầy đủ lễ, tết, sinh nhật, hiếu hỉ, team building và các chế độ khác theo luật lao động hiện hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RICH PAY TEK

