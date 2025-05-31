Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH RICH PAY TEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH RICH PAY TEK
- Hồ Chí Minh: 24/5 Võ Oanh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Mục Tiêu Công Việc:
Đảm bảo chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng thông qua việc tiếp nhận, xử lý yêu cầu liên quan đến Website, Quản lý mạng xã hội và chiến dịch quảng cáo. Là cầu nối giữa khách hàng và các bộ phận nội bộ như Content, Web Developer và Media Ads.
Nhiệm Vụ Chính:
1. Hỗ Trợ Dịch Vụ Marketing:
2. Website:
3. Quản Lý Mạng Xã Hội (social media):
4. Hỗ Trợ Quảng Cáo: Theo dõi hiệu quả chiến dịch quảng cáo (ads) để hỗ trợ khách giải đáp kịp thời nếu có thắc mắc.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH RICH PAY TEK Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng 12 ngày phép/năm.
Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.
Cơ hội thăng tiến trong công việc
Thưởng đầy đủ lễ, tết, sinh nhật, hiếu hỉ, team building và các chế độ khác theo luật lao động hiện hành
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RICH PAY TEK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI