Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần KLC Hospitality làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 54 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thực hiện kế hoạch và triển khai chiến dịch marketing

. Hỗ trợ trong việc phát triển và triển khai các chiến dịch marketing đa kênh.

. Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả của các chiến dịch.

Chăm sóc khách hàng và tạo nội dung

. Tạo và quản lý nội dung trên các kênh truyền thông xã hội, website và email marketing.

. Phân tích phản hồi từ khách hàng và điều chỉnh chiến lược nội dung theo nhu cầu.

Nghiên cứu thị trường

. Thực hiện nghiên cứu thị trường theo phân công để hiểu rõ xu hướng và nhu cầu của khách hàng.

. Theo dõi và phân tích các đối thủ cạnh tranh

Tổ chức sự kiện

. Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, hội thảo và chương trình khuyến mãi.

. Đảm bảo mọi hoạt động diễn ra suôn sẻ và đạt được mục tiêu đề ra thông qua các chương trình khuyến mãi/giảm giá/…

Báo cáo và phân tích kết quả

. Thu thập và phân tích dữ liệu từ các chiến dịch để đánh giá hiệu quả

. Lập báo cáo định kỳ cho quản lý về các hoạt động marketing[TN1]

Công việc khác

. Thực hiện các công việc do cấp trên giao phó.

. Thực hiện soạn thảo tờ trình liên quan đến marketing.

. Thực hiện các chương trình truyền thông nội bộ cho Nhà hàng.

. Hỗ trợ các công việc liên quan đến nghiệp vụ Nhà hàng (nếu cần hỗ trợ từ phía Nhà hàng)

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Am hiểu về Marketing của ngành dịch vụ ăn uống.

Có kiến thức chung về thực phẩm, đồ uống và ngành dịch vụ.

Kỹ năng chuyên môn

Kỹ năng thực thi các công cụ marketing

Kỹ năng mềm trong marketing

Kỹ năng tư duy chiến lược

Phân tích thị trường.

Am hiểu ngành F&B

Tại Công ty Cổ phần KLC Hospitality Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Có nhiều cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động team building và các chế độ phúc lợi khác.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các ngày nghỉ phép, lễ, tết theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần KLC Hospitality

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin