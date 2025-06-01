Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đường Phan Xích Long, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý trang Naver Cafe Hàn Quốc

- Viết và quản lý bài đăng, bình luận

- Quản lý lịch đăng bài và hỗ trợ công việc marketing

- Sắp xếp dữ liệu trên Excel

- Thời gian làm việc: 5.5 ngày/tuần (Thứ 2 đến Thứ 6: 08:30 đến 17:30, 2 sáng Thứ 7: từ 08:30 đến 12:00)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- TOPIK cấp 4 trở lên

- Biết sử dụng Excel

- Ưu tiên làm việc trong ngành du lịch hoặc công ty du lịch

- Có khả năng sử dụng công cụ thiết kế (ví dụ: Photoshop, Canva)

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: thoả thuận (deal theo năng lực tiếng Hàn)

- Chế độ BHXH, phép năm, sinh nhật, ma chay hiếu hỷ

- Hỗ trợ cơm trưa (40k/ngày làm việc)

- Hỗ trợ xăng xe (nếu địa điểm làm việc cách xa nơi ở)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin