Tuyển Nhân Viên Phát Triển Thị Trường thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Quảng Ninh

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: - Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Mô tả công việc:

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Kinh tế, Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.

• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, phát triển thị trường, hoặc quan hệ đối tác.

• Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.

• Năng động, chủ động và có khả năng làm việc độc lập cũng như theo nhóm.

• Am hiểu thị trường dịch vụ vận tải hoặc dịch vụ giải trí là một lợi thế.

• Khả năng di chuyển linh hoạt.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ T.H Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 7 - 10tr

Thu nhập từ 15 - 25 triệu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ T.H

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin