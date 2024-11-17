Tuyển Nhân Viên Phát Triển Thị Trường thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Quảng Ninh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ T.H
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Quảng Ninh:
- Quảng Ninh
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Mô tả công việc:
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Kinh tế, Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.
• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, phát triển thị trường, hoặc quan hệ đối tác.
• Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
• Năng động, chủ động và có khả năng làm việc độc lập cũng như theo nhóm.
• Am hiểu thị trường dịch vụ vận tải hoặc dịch vụ giải trí là một lợi thế.
• Khả năng di chuyển linh hoạt.
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ T.H Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản từ 7 - 10tr
Thu nhập từ 15 - 25 triệu
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ T.H
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
