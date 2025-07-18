Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 24 Triệu

Mức lương 12 - 24 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 11, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh

Hỗ trợ khách hàng trong việc tư vấn, đề xuất giải pháp tài chính phù hợp thông qua các gói sản phẩm của AIA.

Giải đáp thắc mắc và chăm sóc khách hàng trước, trong, sau quá trình tham gia hợp đồng.

Tìm kiếm, xây dựng mối quan hệ và mở rộng tệp khách hàng tiềm năng.

Hỗ trợ việc cập nhật hợp đồng hàng năm, đáo hạn, rút tiền, giải quyết bồi thường...

Thực hiện các hoạt động marketing cá nhân: gọi điện, nhắn tin, gặp mặt, hỗ trợ tổ chức hội thảo: Hội nghị tri ân khách hàng, Hội thảo chia sẻ kiến thức, Diễn đàn tài chính cá nhân, ...

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên (Có bằng cao đẳng/ đại học).

Độ tuổi: 22 tuổi trở lên

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và chăm sóc khách hàng tốt.

Có tinh thần cầu tiến, trách nhiệm và chủ động trong công việc.

Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng, bán hàng, dịch vụ khách hàng,... sẽ là lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

