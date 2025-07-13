Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SUNDRAVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TP Bắc Ninh ...và 2 địa điểm khác, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

Lập kế hoạch và giám sát tiến độ thực hiện dự án xây dựng, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và ngân sách.

Quản lý và điều phối các hoạt động của đội ngũ thi công, giám sát viên và các nhà thầu.

Kiểm tra, giám sát chất lượng vật liệu, thiết bị và công tác thi công tại công trường.

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công, đảm bảo dự án được thực hiện suôn sẻ.

Báo cáo tiến độ, chất lượng và các vấn đề phát sinh cho cấp quản lý.

Tham gia vào quá trình lập dự toán, quản lý chi phí và báo cáo tài chính của dự án.

Đảm bảo an toàn lao động và tuân thủ các quy định về môi trường trong quá trình thi công.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thành dự án đúng kế hoạch.

Kiểm tra và nghiệm thu các hạng mục công trình theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định.

Quản lý hồ sơ, tài liệu và báo cáo của dự án.

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng hoặc các ngành liên quan.

Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giám sát dự án xây dựng.

Hiểu biết sâu rộng về các quy trình, tiêu chuẩn và quy định trong xây dựng.

Kỹ năng quản lý thời gian, quản lý rủi ro và giải quyết vấn đề hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và làm việc nhóm tốt.

Khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, hồ sơ thiết kế.

Thành thạo các phần mềm quản lý dự án (ví dụ: MS Project, Primavera P6).

Có kinh nghiệm quản lý đội ngũ, nhà thầu và các bên liên quan.

Khả năng sử dụng các phần mềm AutoCad, Revit là một lợi thế.

Chịu được áp lực công việc cao và sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi cần thiết.

Có bằng lái xe ô tô là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SUNDRAVINA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng theo hiệu quả công việc và các dịp lễ, tết.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Các hoạt động team building, du lịch thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SUNDRAVINA

