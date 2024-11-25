Tuyển Nhân viên quan hệ khách hàng thu nhập Đến 7 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

Bellsystem24 VietNam
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Bellsystem24 VietNam

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Bellsystem24 VietNam

Mức lương
Đến 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 3 Tòa nhà Trung Yên 1, Số 58A Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, HN, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 7 Triệu

-Chủ động liên hệ với khách hàng để xác nhận thông tin của khác hàng khi mua xe ô tô của Vinfast
-Cung cấp và tư vấn thông tin về các chương trình tặng quà của hãng xe Vinfast dành cho khách hàng nhân dịp Tết Ất Tỵ
- Làm thời vụ đến /12/2024.
KHÔNG SALES, KHÔNG BÁN HÀNG.

Với Mức Lương Đến 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Không yêu cầu đúng chuyên ngành, không yêu cầu kinh nghiệm(Có kinh nghiệm trong lĩnh vực CSKH, Telesales là điểm cộng).
Không yêu cầu đúng chuyên ngành, không yêu cầu kinh nghiệm
- Nam/nữ từ 18-30 tuổi
- Nhanh nhẹn trong giao tiếp, không nói ngọng, nói lắp.
- Có kỹ năng tin học văn phòng cơ bản

Tại Bellsystem24 VietNam Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm theo ngày công 280.000/ngày (260.000 lương cứng + 20.000 KPI)
- Làm theo tháng (26 công) 7.280.000/tháng (Lương+KPI)
- Hỗ trợ gửi xe
-Được đào tạo đầy đủ những kiến thức và kỹ năng liên quan đến lĩnh vực chăm sóc khách hàng:nâng cao kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 VietNam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Bellsystem24 VietNam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 tòa nhà Trung Yên 1 Số 1 Vũ Phạm Hàm Trung Kính Cầu Giấy Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

