Tuyển Nhân viên quan hệ khách hàng thu nhập Đến 7 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 3 Tòa nhà Trung Yên 1, Số 58A Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, HN, Quận Cầu Giấy

-Chủ động liên hệ với khách hàng để xác nhận thông tin của khác hàng khi mua xe ô tô của Vinfast

-Cung cấp và tư vấn thông tin về các chương trình tặng quà của hãng xe Vinfast dành cho khách hàng nhân dịp Tết Ất Tỵ

- Làm thời vụ đến /12/2024.

KHÔNG SALES, KHÔNG BÁN HÀNG.

-Không yêu cầu đúng chuyên ngành, không yêu cầu kinh nghiệm(Có kinh nghiệm trong lĩnh vực CSKH, Telesales là điểm cộng).

- Nam/nữ từ 18-30 tuổi

- Nhanh nhẹn trong giao tiếp, không nói ngọng, nói lắp.

- Có kỹ năng tin học văn phòng cơ bản

Tại Bellsystem24 VietNam Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm theo ngày công 280.000/ngày (260.000 lương cứng + 20.000 KPI)

- Làm theo tháng (26 công) 7.280.000/tháng (Lương+KPI)

- Hỗ trợ gửi xe

-Được đào tạo đầy đủ những kiến thức và kỹ năng liên quan đến lĩnh vực chăm sóc khách hàng:nâng cao kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 VietNam

