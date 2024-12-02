Tuyển Nhân viên quan hệ khách hàng thu nhập 12 - 14 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 3, Tòa nhà Trung Yên 1, Số 1A, Vũ Phạm Hàm, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

1. Mô tả công việc:

Chăm sóc khách hàng (khách hàng hiện tại): Tiếp nhận cuộc gọi đến hỗ trợ trong trường hợp khách báo lỗi, đổi SIM, đổi điện thoại...

Tương tác với khách hàng qua Call, Chat, Email...

Gọi ra cho khách hàng theo data có sẵn (khảo sát khách hàng, không sale, không áp doanh số)

Gọi lại hỗ trợ, hỏi thăm vì sao khách không đăng ký được trên hệ thống

2. Thời gian làm việc:

Thứ 2 - thứ 7, nghỉ CN hàng tuần

3. Địa điểm làm việc: Tầng 3, Tòa nhà Trung Yên 1, Số 1A, Vũ Phạm Hàm, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ từ 18 – 35 tuổi

Tốt nghiệp THPT trở lên

Không yêu cầu chứng chỉ , chỉ cần giao tiếp tốt bằng Tiếng Anh cả 4 kỹ năng (Nếu chưa đạt của kênh call sẽ được chuyển kênh chat/ review)

Tại Bellsystem24 VietNam Thì Được Hưởng Những Gì

• Call Agent: Lương khởi điểm 14 triệu đồng.

• Chat Agent: Lương khởi điểm 12 triệu đồng.

Xét tăng lương định kỳ 2 lần/năm; xét tăng lương sau 3 tháng đầu làm việc.

Môi trường làm việc bảo mật và an ninh - Công ty cung cấp 100% các trang thiết bị cần thiết cho công việc

Cơ hội nâng cao kỹ năng tiếng Anh trong môi trường hướng tới khách hàng mục tiêu là thị trường Mỹ.

Tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo quy định của pháp luật Việt Nam, đóng BHXH bắt đầu sau 2 tháng làm việc.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo.

Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp lên các vị trí quản lý như Giám sát, Trưởng nhóm, Huấn luyện viên, Chuyên viên,..

Linh hoạt chuyển đổi kênh làm việc theo năng lực cá nhân để gia tăng thu nhập.

Tổ chức sinh nhật, hoạt động xây dựng đội nhóm, du lịch hàng năm, các chương trình khen thưởng và hỗ trợ từ liên đoàn lao động.

Cung cấp đào tạo nghề toàn diện ban đầu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 VietNam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin