Tuyển Nhân viên quan hệ khách hàng thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Tây Ninh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Tây Ninh: - 397 Cách Mạng Tháng 8, Khu phố 3, Phường 3, Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn và giới thiệu sản phẩm: Tìm hiểu nhu cầu và đưa ra giải pháp bảo hiểm phù hợp cho khách hàng.

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng: Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ.

- Phát triển thị trường: Tìm kiếm, mở rộng và khai thác khách hàng mới, góp phần xây dựng đội ngũ kinh doanh mạnh mẽ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ từ 22 tuổi trở lên, tốt nghiệp từ THPT trở lên.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin, yêu thích công việc kinh doanh và chăm sóc khách hàng.

- Chịu khó, kiên trì, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty BHNT Prudential VN - Điểm Tựa Của Bạn tại Tây Ninh Thì Được Hưởng Những Gì

- Đào tạo bài bản từ cơ bản đến nâng cao, cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài.

- Thu nhập hấp dẫn:

- Lương thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm.

- Thưởng doanh số, thưởng theo kết quả kinh doanh hàng tháng, quý, năm.

- Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân trong một môi trường chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty BHNT Prudential VN - Điểm Tựa Của Bạn tại Tây Ninh

