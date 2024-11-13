Tuyển Software tester Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Koolsoft làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software tester Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Koolsoft
- Hà Nội: Khu văn phòng Trường mầm non Thành Đông, khu đô thị mới Phùng Khoang, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Software tester Với Mức Lương 8 - 13 Triệu
Tạo test case, test plan theo tài liệu thiết kế hệ thống và tài liệu đặc tả nghiệp vụ
Thiết lập môi trường kiểm thử, thực thi và báo cáo kết quả
Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả test, báo cáo kết quả và đánh giá chất lượng sản phẩm tước khi golive
Nghiên cứu, ứng dụng các công cụ test phục vụ cho việc kiểm thử.
Tham gia cùng quá trình phân tích, thiết kế và xây dựng các tính năng của hệ thống cùng đội phát triển
Chuẩn hóa, hướng dẫn sử dụng quy trình phần mềm
Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiểu quy trình phát triển sản phẩm công nghệ (Agile, Scrum)
Có kinh nghiệm kiểm thử app và web; sử dụng tool để test API, Performance test là một lợi thế
Có khả năng tư duy tốt
Yêu cầu cẩn thận tỉ mỉ
Có kiến thức chuyên môn về CNTT là một lợi thế
Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Koolsoft Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa, gửi xe 100%
Thưởng performance, dự án
Có cơ hội thăng tiến và hỗ trợ học tập công nghệ mới.
Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ với người lao động theo Luật lao động Việt Nam.
Chế độ đãi ngộ: Được tham gia BHXH và các hưởng các chế độ khác theo quy định của Nhà nước.
Thưởng tháng 13, du lịch hàng năm, có cơ hội thăng tiến.
Môi trường trẻ trung, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Koolsoft
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI