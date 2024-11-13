Tuyển Software tester Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Koolsoft làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu văn phòng Trường mầm non Thành Đông, khu đô thị mới Phùng Khoang, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Software tester Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Tạo test case, test plan theo tài liệu thiết kế hệ thống và tài liệu đặc tả nghiệp vụ

Thiết lập môi trường kiểm thử, thực thi và báo cáo kết quả

Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả test, báo cáo kết quả và đánh giá chất lượng sản phẩm tước khi golive

Nghiên cứu, ứng dụng các công cụ test phục vụ cho việc kiểm thử.

Tham gia cùng quá trình phân tích, thiết kế và xây dựng các tính năng của hệ thống cùng đội phát triển

Chuẩn hóa, hướng dẫn sử dụng quy trình phần mềm

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm vững quy trình kiểm thử phần mềm

Hiểu quy trình phát triển sản phẩm công nghệ (Agile, Scrum)

Có kinh nghiệm kiểm thử app và web; sử dụng tool để test API, Performance test là một lợi thế

Có khả năng tư duy tốt

Yêu cầu cẩn thận tỉ mỉ

Có kiến thức chuyên môn về CNTT là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Koolsoft Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ: 8 - 13 triệu/tháng tùy theo năng lực

Phụ cấp ăn trưa, gửi xe 100%

Thưởng performance, dự án

Có cơ hội thăng tiến và hỗ trợ học tập công nghệ mới.

Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ với người lao động theo Luật lao động Việt Nam.

Chế độ đãi ngộ: Được tham gia BHXH và các hưởng các chế độ khác theo quy định của Nhà nước.

Thưởng tháng 13, du lịch hàng năm, có cơ hội thăng tiến.

Môi trường trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Koolsoft

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin