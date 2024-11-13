Tuyển Software tester Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Koolsoft làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Tuyển Software tester Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Koolsoft làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Koolsoft
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Koolsoft

Software tester

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software tester Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Koolsoft

Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu văn phòng Trường mầm non Thành Đông, khu đô thị mới Phùng Khoang, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Software tester Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Tạo test case, test plan theo tài liệu thiết kế hệ thống và tài liệu đặc tả nghiệp vụ
Thiết lập môi trường kiểm thử, thực thi và báo cáo kết quả
Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả test, báo cáo kết quả và đánh giá chất lượng sản phẩm tước khi golive
Nghiên cứu, ứng dụng các công cụ test phục vụ cho việc kiểm thử.
Tham gia cùng quá trình phân tích, thiết kế và xây dựng các tính năng của hệ thống cùng đội phát triển
Chuẩn hóa, hướng dẫn sử dụng quy trình phần mềm

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm vững quy trình kiểm thử phần mềm
Hiểu quy trình phát triển sản phẩm công nghệ (Agile, Scrum)
Có kinh nghiệm kiểm thử app và web; sử dụng tool để test API, Performance test là một lợi thế
Có khả năng tư duy tốt
Yêu cầu cẩn thận tỉ mỉ
Có kiến thức chuyên môn về CNTT là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Koolsoft Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ: 8 - 13 triệu/tháng tùy theo năng lực
Phụ cấp ăn trưa, gửi xe 100%
Thưởng performance, dự án
Có cơ hội thăng tiến và hỗ trợ học tập công nghệ mới.
Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ với người lao động theo Luật lao động Việt Nam.
Chế độ đãi ngộ: Được tham gia BHXH và các hưởng các chế độ khác theo quy định của Nhà nước.
Thưởng tháng 13, du lịch hàng năm, có cơ hội thăng tiến.
Môi trường trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Koolsoft

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Koolsoft

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Koolsoft

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Lô NT KĐT Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-tester-thu-nhap-8-13-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job248308
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Tuyển Kiểm Thử thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Spectaq
Tuyển Tester thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Spectaq
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Tuyển QC Tester thu nhập Tới 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Tuyển QC Tester thu nhập Tới 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TPS Software
Tuyển QA thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
TPS Software
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Triển Khai Phần Mềm thu nhập 7 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam
Tuyển Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ thu nhập 7 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Tuyển QC Tester thu nhập Tới 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH STEPMEDIA SOFTWARE VIỆT NAM
Tuyển QC thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH STEPMEDIA SOFTWARE VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Tuyển Manual Tester thu nhập Tới 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GLOBAL DOME
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GLOBAL DOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GLOBAL DOME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 8 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Tuyển Kiểm Thử thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Spectaq
Tuyển Tester thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Spectaq
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Tuyển QC Tester thu nhập Tới 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Tuyển QC Tester thu nhập Tới 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TPS Software
Tuyển QA thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
TPS Software
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Triển Khai Phần Mềm thu nhập 7 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam
Tuyển Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ thu nhập 7 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần giải pháp First Trust Việt Nam
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Tuyển QC Tester thu nhập Tới 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH STEPMEDIA SOFTWARE VIỆT NAM
Tuyển QC thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH STEPMEDIA SOFTWARE VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Tuyển Manual Tester thu nhập Tới 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất