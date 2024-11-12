Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH VICTORIA INVESTMENT GROUP làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 10 - 11 Triệu

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: 03 Hùng Vương, Lộc Thọ, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

- Khảo sát, đo đạc mặt bằng thực tế cần thiết kế.

- Vẽ bố trí mặt bằng, triển khai bản vẽ 2D, 3D.

- Thực hiện các bản vẽ kỹ thuật chi tiết, đảm bảo tính khả thi và chính xác của thiết kế.

- Thiết kế Layout 2D mặt bằng và phối cảnh 3D kiến trúc, nội thất.

- Triển khai bản vẽ kỹ thuật thi công nội thất, thực hiện bóc tách kỹ thuật sản phẩm nội thất (bàn ghế, tủ, bục).

- Dựng và lên phối cảnh 3D.

- Thiết kế hình ảnh, nhãn mác, poster, name card,...

- Các yêu cầu khác của cấp trên khi cần thiết.

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ: từ 25-40 tuổi

- Tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Thiết kế đồ họa, thiết kế nội thất, kiến trúc, xây dựng,...hoặc các ngành nghề liên quan

- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm tại vị trí tuyển dụng.

- Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa chuyên nghiệp như Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, skechtup, 3D Max, AutoCAD.

- Có khả năng sáng tạo, tư duy thẩm mỹ tốt và nắm bắt xu hướng thiết kế hiện đại.

- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

- Khả năng quản lý thời gian và làm việc hiệu quả dưới áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH VICTORIA INVESTMENT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 10.000.000đ – 11.000.000đ/tháng.

- Làm giờ hành chính từ 08h00 – 17h00, off CN.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện

- Có cơ hội thăng tiến trong công việc.- Nghỉ lễ/tết theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VICTORIA INVESTMENT GROUP

