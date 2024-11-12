Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH VICTORIA INVESTMENT GROUP làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 10 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH VICTORIA INVESTMENT GROUP
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY TNHH VICTORIA INVESTMENT GROUP

Thiết kế đồ hoạ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY TNHH VICTORIA INVESTMENT GROUP

Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: 03 Hùng Vương, Lộc Thọ, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

- Khảo sát, đo đạc mặt bằng thực tế cần thiết kế.
- Vẽ bố trí mặt bằng, triển khai bản vẽ 2D, 3D.
- Thực hiện các bản vẽ kỹ thuật chi tiết, đảm bảo tính khả thi và chính xác của thiết kế.
- Thiết kế Layout 2D mặt bằng và phối cảnh 3D kiến trúc, nội thất.
- Triển khai bản vẽ kỹ thuật thi công nội thất, thực hiện bóc tách kỹ thuật sản phẩm nội thất (bàn ghế, tủ, bục).
- Dựng và lên phối cảnh 3D.
- Thiết kế hình ảnh, nhãn mác, poster, name card,...
- Các yêu cầu khác của cấp trên khi cần thiết.

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ: từ 25-40 tuổi
- Tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Thiết kế đồ họa, thiết kế nội thất, kiến trúc, xây dựng,...hoặc các ngành nghề liên quan
- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm tại vị trí tuyển dụng.
- Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa chuyên nghiệp như Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, skechtup, 3D Max, AutoCAD.
- Có khả năng sáng tạo, tư duy thẩm mỹ tốt và nắm bắt xu hướng thiết kế hiện đại.
- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
- Khả năng quản lý thời gian và làm việc hiệu quả dưới áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH VICTORIA INVESTMENT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 10.000.000đ – 11.000.000đ/tháng.
- Làm giờ hành chính từ 08h00 – 17h00, off CN.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện
- Có cơ hội thăng tiến trong công việc.- Nghỉ lễ/tết theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VICTORIA INVESTMENT GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VICTORIA INVESTMENT GROUP

CÔNG TY TNHH VICTORIA INVESTMENT GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 03 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

