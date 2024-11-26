Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH KINH DOANH SẢN XUẤT BAO BÌ NAM PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH KINH DOANH SẢN XUẤT BAO BÌ NAM PHÁT
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Thiết kế đồ hoạ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH SẢN XUẤT BAO BÌ NAM PHÁT

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 37 Đ. Nguyễn Thị Ngâu, X. Tam Thới, H. Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Các công việc chính bao gồm: - Bình bài dàn trang in theo tiêu chuẩn quy định. - Phụ trách việc đặt hàng chế bản kẽm với Cty chế bản để đảm bảo bản in chính xác và đúng kỹ thuật quy định. - Cung cấp bản kẽm theo lệnh sản xuất của phân xưởng in offset - Lưu trữ bản kẽm trong kho đảm bảo về thời gian lưu trữ và chất lượng bản kẽm - Quản lý file thiết kế, bản in, film in theo từng khách hàng. - Nhận và kiểm tra file từ khách hàng, xử lý file, bình bài và gửi file xuất bản kẽm ...; thiết kế theo nhu cầu của khách hàng;
Các công việc khác do Quản lý phân công

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 20 – 40 tuổi
Sử dụng thành thạo AI, PS
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm các công ty liên quan đến hoạt động sản xuất bao bì;
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, chính xác, tỉ mỉ, chủ động trong công việc;

Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH SẢN XUẤT BAO BÌ NAM PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8tr – 12tr (thỏa thuận theo năng lực ứng viên);
Được xét tăng lương theo quý, nửa năm và thường niên;
Thưởng các ngày Lễ, Tết, sinh nhật, các ngày lễ của phụ nữ và trẻ em....;
Thưởng tháng lương 13 (Trung bình 1 tháng lương);
Các loại thưởng đột xuất do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nào đó ngoài nội dung công việc đã thỏa thuận;
Phụ cấp ăn trưa;
Đóng BHXH đầy đủ theo quy đinh của Nhà nước;
Đi du lịch từ 1 đến 2 lần / năm;
Làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện, cởi mở;
Được cấp máy tính và các CCDC phục vụ cho việc làm hiệu quả.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH SẢN XUẤT BAO BÌ NAM PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 37 Đường Nguyễn Thị Ngâu, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

