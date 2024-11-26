Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH KINH DOANH SẢN XUẤT BAO BÌ NAM PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 37 Đ. Nguyễn Thị Ngâu, X. Tam Thới, H. Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn

Các công việc chính bao gồm: - Bình bài dàn trang in theo tiêu chuẩn quy định. - Phụ trách việc đặt hàng chế bản kẽm với Cty chế bản để đảm bảo bản in chính xác và đúng kỹ thuật quy định. - Cung cấp bản kẽm theo lệnh sản xuất của phân xưởng in offset - Lưu trữ bản kẽm trong kho đảm bảo về thời gian lưu trữ và chất lượng bản kẽm - Quản lý file thiết kế, bản in, film in theo từng khách hàng. - Nhận và kiểm tra file từ khách hàng, xử lý file, bình bài và gửi file xuất bản kẽm ...; thiết kế theo nhu cầu của khách hàng;

Các công việc khác do Quản lý phân công

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 20 – 40 tuổi

Sử dụng thành thạo AI, PS

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm các công ty liên quan đến hoạt động sản xuất bao bì;

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, chính xác, tỉ mỉ, chủ động trong công việc;

Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH SẢN XUẤT BAO BÌ NAM PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8tr – 12tr (thỏa thuận theo năng lực ứng viên);

Được xét tăng lương theo quý, nửa năm và thường niên;

Thưởng các ngày Lễ, Tết, sinh nhật, các ngày lễ của phụ nữ và trẻ em....;

Thưởng tháng lương 13 (Trung bình 1 tháng lương);

Các loại thưởng đột xuất do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nào đó ngoài nội dung công việc đã thỏa thuận;

Phụ cấp ăn trưa;

Đóng BHXH đầy đủ theo quy đinh của Nhà nước;

Đi du lịch từ 1 đến 2 lần / năm;

Làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện, cởi mở;

Được cấp máy tính và các CCDC phục vụ cho việc làm hiệu quả.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH SẢN XUẤT BAO BÌ NAM PHÁT

