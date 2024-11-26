Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH VLAST VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 268 Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5, Hồ Chí Minh (Tòa nhà Ngân Hàng ACB), Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Ưu tiên cho những Artist có kinh nghiệm phát triển trên phần mềm Unreal Engine, làm phim hoạt hình nhân vật.

Ưu tiên ứng viên biết sử dụng công cụ đồ họa 3D hoặc các công cụ thiết kế.

Thực hiện Virtual Idol và những hình ảnh liên quan đến nội dung IP.

Xây dựng bầu không khí hài hòa cho tổng thể của video, cải thiện phong cách thẩm mỹ để cho ra output cuối cùng.

Điều chỉnh ánh sáng, thứ tự, rendering trong Unreal Engine.

Làm Unreal Look Dev.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu bắt buộc: nộp CV (tiếng anh) và Portfolio.

Yêu cầu năng lực thẩm mĩ và năng lực đạo diễn video

Biết cách xây dựng tư thế của nhân vật, và có hiểu biết nhất định về chuyển động của cơ thể.

Khả năng thu thập những xu hướng thời trang mới nhất

Có khả năng tự quản lý công việc và tích cực giải quyết vấn đề, hoàn thành công việc được giao.

Có đạo đức nghề nghiệp để đảm bảo triệt để sự bảo mật thông tin từ công việc.

Lưu ý: Yêu cầu bắt buộc nộp Portfolio video (File mp4 hoặc link video. Các hồ sơ thiếu Portfolio sẽ tự động bị loại)

Công ty chỉ liên hệ với các ứng viên có hồ sơ phù hợp và đáp ứng yêu cầu tuyển dụng.

Tại CÔNG TY TNHH VLAST VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10tr - 30tr ( thỏa thuận theo năng lực) + thưởng

Thử việc: 2 tháng, hỗ trợ thêm phụ cấp đào tạo

Chế độ nghỉ phép hấp dẫn: phép năm, nghỉ phép du lịch cá nhân, nghỉ hiếu hỉ từ 15-22 ngày/năm

Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định.

Giờ làm việc linh hoạt.

Bảo hiểm xã hội theo quy định nhà nước + Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe PTI.

Công ty hỗ trợ tiền cơm trưa, phí gửi xe.

Hỗ trợ đồ ăn nhẹ, thức uống, cafe trong suốt quá trình làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VLAST VIỆT NAM

