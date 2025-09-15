Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa BTE, GD3 - 11,GD3 - 12, Khu công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho

Kiểm soát, điều phối hàng hóa nhập vào và xuất ra từ kho: Đếm, kiểm soát chất lượng hàng hóa nhập vào từ nhà cung cấp và hàng chuyển kho đi các cửa hàng.

Đóng đơn và bàn giao cho đơn vị vận chuyển, kiểm soát số lượng đơn hàng đi thực tế trong ngày và đơn đổ về trên phần mềm SAPO.

Quản lý nhân sự team kho: tham gia phỏng vấn, đào tạo, phân chia công việc và đánh giá nhân. viên kho. Mục tiêu giúp nhân viên hoàn thành công việc được giao.

Kiểm kho định kỳ theo tháng.

Giám sát, thực hiện và cải thiện quy trình vận hành kho hàng.

Đảm bảo về tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh trong kho.

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên (ưu tiên Kế toán/Kinh tế/Logistics).

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương. Ưu tiên kinh nghiệm quản lý kho thời trang; sàn TMĐT.

Biết sử dụng phần mềm SAPO và các phần mềm office cơ bản.

Sức khỏe tốt.

Nhanh nhẹn, thật thà.

Nhiệt tình, có trách nhiệm và cẩn thận trong công việc.

Sẵn sàng tăng ca và làm ngày nghỉ khi cần thiết (có chế độ).

