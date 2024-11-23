Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC TROPICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 87 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Lên ý tưởng thiết kế các ấn phẩm, công cụ quảng cáo, truyền thông, marketing theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng Marketing.

- Thiết kế các ấn phẩm trên nền tảng số (Website, Facebook, Instagram, Zalo, Email,... ), các ấn phẩm sự kiện, truyền thông, quảng bá sản phẩm/thương hiệu: Brochure, Catalogue, Profile, Leaflet, Flyer, Bao bì, Thư mời, Thiệp, Quà tặng... phục vụ công tác Marketing.

- Chịu trách nhiệm kiểm tra và giám sát chất lượng in ấn, gia công các sản phẩm, ấn phẩm, tài liệu truyền thông, marketing.

- Thiết kế và giám sát trang trí, các dịp Lễ, Tết và sự kiện của Công ty.

Yêu Cầu Công Việc

- Giới tính: Nam/Nữ.

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế như Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, InDesign, ...

- Có thẩm mỹ nhạy bén từ chi tiết tới tổng thể, thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu.

- Hiểu biết về quy chuẩn hình ảnh trên Website, Social media và các ấn phẩm Marketing.

- Nhanh nhạy nắm bắt các xu hướng xã hội, văn hóa, giải trí thịnh hành.

- Sáng tạo và thực sự Yêu thích/đam mê nghệ thuật/thiết kế.

- Kỹ năng quản lý thời gian & làm việc nhóm tốt.

- Kỹ năng giao tiếp tốt để truyền đạt chính xác các ý tưởng cho lãnh đạo và các thành viên trong nhóm.

- Chịu được áp lực cao trong công việc, trung thực, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm và tuân thủ đúng deadline.

Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC TROPICS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 10-15 triệu VNĐ/tháng (theo năng lực).

10-15 triệu VNĐ/tháng

- Thưởng lương tháng thứ 13 và các chế độ thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty.

- Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Quy định.

- Được tham gia các hoạt động team building, du lịch; được nghỉ phép năm (12 ngày/năm), nghỉ lễ theo quy định của Luật lao động hiện hành và theo quy định của Công ty.

- Được làm việc trong môi trường năng động, hiện đại với nhiều chế độ phúc lợi, đãi ngộ hấp dẫn.

- Đào tạo, bồi dưỡng & phát triển nghề nghiệp: Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn theo yêu cầu công việc của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC TROPICS

