Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC TROPICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC TROPICS
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC TROPICS

Thiết kế đồ hoạ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC TROPICS

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 87 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Lên ý tưởng thiết kế các ấn phẩm, công cụ quảng cáo, truyền thông, marketing theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng Marketing.
- Thiết kế các ấn phẩm trên nền tảng số (Website, Facebook, Instagram, Zalo, Email,... ), các ấn phẩm sự kiện, truyền thông, quảng bá sản phẩm/thương hiệu: Brochure, Catalogue, Profile, Leaflet, Flyer, Bao bì, Thư mời, Thiệp, Quà tặng... phục vụ công tác Marketing.
- Chịu trách nhiệm kiểm tra và giám sát chất lượng in ấn, gia công các sản phẩm, ấn phẩm, tài liệu truyền thông, marketing.
- Thiết kế và giám sát trang trí, các dịp Lễ, Tết và sự kiện của Công ty.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/Nữ.
- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế như Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, InDesign, ...
- Có thẩm mỹ nhạy bén từ chi tiết tới tổng thể, thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu.
- Hiểu biết về quy chuẩn hình ảnh trên Website, Social media và các ấn phẩm Marketing.
- Nhanh nhạy nắm bắt các xu hướng xã hội, văn hóa, giải trí thịnh hành.
- Sáng tạo và thực sự Yêu thích/đam mê nghệ thuật/thiết kế.
- Kỹ năng quản lý thời gian & làm việc nhóm tốt.
- Kỹ năng giao tiếp tốt để truyền đạt chính xác các ý tưởng cho lãnh đạo và các thành viên trong nhóm.
- Chịu được áp lực cao trong công việc, trung thực, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm và tuân thủ đúng deadline.

Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC TROPICS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 10-15 triệu VNĐ/tháng (theo năng lực).
10-15 triệu VNĐ/tháng
- Thưởng lương tháng thứ 13 và các chế độ thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty.
- Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Quy định.
- Được tham gia các hoạt động team building, du lịch; được nghỉ phép năm (12 ngày/năm), nghỉ lễ theo quy định của Luật lao động hiện hành và theo quy định của Công ty.
- Được làm việc trong môi trường năng động, hiện đại với nhiều chế độ phúc lợi, đãi ngộ hấp dẫn.
- Đào tạo, bồi dưỡng & phát triển nghề nghiệp: Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn theo yêu cầu công việc của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC TROPICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC TROPICS

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC TROPICS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1 , toà nhà ANPHA 202 Lê Lai P. Bến Thành , Q1 TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

