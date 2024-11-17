Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN VET GLOBAL BRAND làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 6 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VET GLOBAL BRAND
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VET GLOBAL BRAND

Graphic Design/Illustration/Animation

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VET GLOBAL BRAND

Mức lương
6 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: 45 Nguyễn Bặc, Vĩnh Hòa, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu hỗ trợ từ khách hàng qua email, social, livechat hoặc các nền tảng khác. Cung cấp giải pháp và hướng dẫn khách hàng một cách nhanh chóng, chính xác và thân thiện.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề phức tạp của khách hàng.
Hỗ trợ upload các sản phẩm lên các kênh bán hàng.
Đóng góp ý kiến nhằm cải thiện quy trình và chất lượng dịch vụ hỗ trợ khách hàng.
Đảm bảo thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ: 1995-2000. Tốt nghiệp cao đẳng đại học các ngành liên quan (ưu tiên ngành Dịch vụ khách hàng, ngôn ngữ anh,...).
Khả năng đọc hiểu, viết tiếng anh tốt.
Khả năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc tốt.
Chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ, sáng tạo, linh hoạt và biết làm chủ công việc của mình.
Tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc.
Có khả năng sử dụng các phần mềm quản lý hỗ trợ khách hàng và văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VET GLOBAL BRAND Thì Được Hưởng Những Gì

Cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc.
Được đóng bảo hiểm sau khi vượt qua thử việc.
Được review tăng lương 6 tháng/lần.
Hưởng đầy đủ tất cả chế độ BHXH, ngày nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước.
1 năm được nghỉ 12 ngày phép có lương.
Thưởng chung theo doanh số công ty và thưởng Tết hằng năm.
Có giờ giải lao ăn trà bánh mỗi ngày.
Trợ cấp ăn trưa 2 buổi/ tuần tại công ty.
Các phúc lợi hấp dẫn khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VET GLOBAL BRAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VET GLOBAL BRAND

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 45 Nguyễn Bặc, Hòn Xện, Phường Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

