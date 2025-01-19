Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam làm việc tại Hòa Bình thu nhập 12 - 14 Triệu

Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam làm việc tại Hòa Bình thu nhập 12 - 14 Triệu

Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 19/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/02/2025
Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam

Nhân viên thủ kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hòa Bình: Thôn Ninh Nội, Xã An Bình, Huyện Lạc Thủy, Tỉnh Hòa Bình, Lạc Thuỷ, Thành phố Hòa Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Quản lý kho công cụ dụng cụ, cám , trứng, ...
Nhập xuất tổn hàng hóa, làm sổ sách
Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp hoặc cao dẳng các chuyên ngành
Chịu khó, nhiệt tình trong công việc
Có thể làm thêm giờ

Tại Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thưởng tháng lương T13, T14 theo chính sách của Công ty
+ Được hưởng các quyền lợi theo quy đình của nhà nước (BHXH, BHYT,...)
+ BH chăm sóc sức khỏe hàng năm.
+ Du lịch, khám sức khỏe...
+ Quà sinh nhật, quà ngày lễ tết...
+ Được tham gia các khóa đào tạo của Công ty
+ Môi trường làm việc vui vẻ
+ Cơ hội thăng tiến, học hỏi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam

Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô đất A2 CN2, cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

