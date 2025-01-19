Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam làm việc tại Hòa Bình thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hòa Bình: Thôn Ninh Nội, Xã An Bình, Huyện Lạc Thủy, Tỉnh Hòa Bình, Lạc Thuỷ, Thành phố Hòa Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Quản lý kho công cụ dụng cụ, cám , trứng, ...

Nhập xuất tổn hàng hóa, làm sổ sách

Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp hoặc cao dẳng các chuyên ngành

Chịu khó, nhiệt tình trong công việc

Có thể làm thêm giờ

Tại Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thưởng tháng lương T13, T14 theo chính sách của Công ty

+ Được hưởng các quyền lợi theo quy đình của nhà nước (BHXH, BHYT,...)

+ BH chăm sóc sức khỏe hàng năm.

+ Du lịch, khám sức khỏe...

+ Quà sinh nhật, quà ngày lễ tết...

+ Được tham gia các khóa đào tạo của Công ty

+ Môi trường làm việc vui vẻ

+ Cơ hội thăng tiến, học hỏi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam

