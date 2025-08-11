Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà 179 Lý Chính Thắng
- Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
- Tham gia phân tích, đánh giá cơ cấu nhân sự và lập kế hoạch tuyển dụng, điều phối, tổ chức thực hiện các kế hoạch đó.
- Đề xuất các phương án thu hút nhân sự và các giải pháp nâng cao chất lượng tuyển dụng.
- Tạo nguồn tuyển dụng: Xây dựng network, cơ sở dữ liệu ứng viên; tìm kiếm và phân tích các kênh tạo nguồn chất lượng; đề xuất và triển khai các hoạt động tạo nguồn ứng viên phù hợp cho Công ty. Đặc biệt duy trì nguồn ứng viên phù hợp cho các vị trí Mass (Sales, Telemarketing).
- Tham gia các hoạt động xây dựng thương hiệu tuyển dụng (Hội chợ việc làm, sự kiện của nhà tại trợ Trường Đại học…)
- Báo cáo kết quả tuyển dụng, đề xuất các phương án thu hút nhân sự và các giải pháp nâng cao chất lượng tuyển dụng.
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm tuyển Mass.
- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Timeshare, Bảo hiểm, Tài chính, Ngân hàng..
- Có kiến thức về Luật lao động là một lợi thế.
- Kỹ năng lập kế hoạch theo mục tiêu
- Kỹ năng tin học văn phòng, biết thiết kế là một lợi thế.
- Kỹ năng giao tiếp và tương tác tốt, hiểu tâm lý ứng viên và người lao động
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết.
Đánh giá và khen thưởng mức độ hoàn thành công việc của CBNV vào cuối năm.
Phép năm theo luật định; chương trình du lịch nghỉ mát hàng năm.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN sau khi kết thúc thời gian thử việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
