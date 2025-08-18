Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh

Nhân viên thủ kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cụm công nghiệp liên phương, Thường Tín, Huyện Thường Tín

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Quản lý nhập hàng:
• Tiếp nhận và kiểm tra số lượng, chất lượng hàng hóa nhập kho theo đúng đơn đặt hàng/phiếu nhập.
• Phát hiện và báo cáo kịp thời các trường hợp hư hỏng, thiếu hoặc sai mẫu mã.
• Cập nhật thông tin nhập hàng vào hệ thống quản lý kho (phần mềm hoặc sổ sách).
Quản lý xuất hàng:
• Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu xuất kho.
• Lấy hàng, đóng gói và chuẩn bị xuất theo đúng yêu cầu.
• Cập nhật thông tin xuất hàng vào hệ thống quản lý kho.
Sắp xếp và bảo quản hàng hóa:
• Sắp xếp hàng hóa khoa học, hợp lý, dễ tìm kiếm và kiểm tra.
• Thực hiện các biện pháp bảo quản để tránh hư hỏng, ẩm mốc, mối mọt...
• Đảm bảo kho luôn sạch sẽ, gọn gàng, an toàn.
Kiểm kê kho:
• Thực hiện kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất.
• Đối chiếu số liệu thực tế với hệ thống, xử lý chênh lệch.
• Lập báo cáo kiểm kê và báo cáo tồn kho định kỳ.
Quản lý hồ sơ, chứng từ:
• Lưu trữ và quản lý cẩn thận các chứng từ xuất nhập kho (phiếu nhập, phiếu xuất, hóa đơn...).
• Cung cấp báo cáo khi được yêu cầu.
Phối hợp công việc:
• Phối hợp với các bộ phận mua hàng, bán hàng, sản xuất, kế toán để đảm bảo công việc diễn ra suôn sẻ.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn & kinh nghiệm:
• Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng trở lên (Kế toán, Quản trị kinh doanh hoặc ngành liên quan).
• Có từ 2 năm kinh nghiệm tại vị trí thủ kho hoặc tương đương.
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong sản xuất, thương mại, logistic.
Kỹ năng & kiến thức:
• Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian hiệu quả.
• Nắm vững quy trình quản lý kho, nguyên tắc sắp xếp và bảo quản hàng hóa.
• Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel).
• Phẩm chất: Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, trách nhiệm cao, làm việc độc lập và theo nhóm

Tại Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10 - 12tr
- Thời gian làm việc thứ 2 - thứ 6 (7:30'-17:30'). Nghỉ full thứ 7-chủ nhật
- Cơm trưa tại Công ty
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội phát triển lâu dài.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật lao động.
- Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi: thưởng Lễ/Tết, du lịch, đào tạo….
- Công ty có xe đưa đón từ nội thành về nhà máy làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh

Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Cụm Công Nghiệp Liên Phương, Xã Liên Phương, Huyện Thường Tín, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

