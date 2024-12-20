Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty TNHH ADC làm việc tại Sóc Trăng thu nhập 8 - 8 Triệu

Mức lương 8 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Sóc Trăng: 693 Lê Hồng Phong, Khóm 5, Phường 3, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng., Tx Sóc Trăng, Thành phố Sóc Trăng

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: 693 Lê Hồng Phong, Khóm 5, Phường 3, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.

THỜI GIAN LÀM VIỆC: Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08h00 đến 17h00).

Với Mức Lương 8 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên Nam, là người địa phương.

- Chịu được áp lực công việc nhập xuất hàng nhiều.

- Có kỹ năng tính toán và kểm soát số lượng.

- Biết sử dụng các phần mềm vi tính văn phòng (Excel/Word), Smartphone.

- Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty TNHH ADC Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 7.500.000đ trở lên (Lương cơ bản + Phụ cấp).

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;

- Nghỉ phép năm, nghỉ Lễ, Tết theo quy định;

- Lương tháng 13, thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ADC

