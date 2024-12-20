Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty TNHH ADC làm việc tại Sóc Trăng thu nhập 8 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại Công ty TNHH ADC
Mức lương
8 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Sóc Trăng: 693 Lê Hồng Phong, Khóm 5, Phường 3, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng., Tx Sóc Trăng, Thành phố Sóc Trăng
Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 8 - 8 Triệu
ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: 693 Lê Hồng Phong, Khóm 5, Phường 3, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.
THỜI GIAN LÀM VIỆC: Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08h00 đến 17h00).
Với Mức Lương 8 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên ứng viên Nam, là người địa phương.
- Chịu được áp lực công việc nhập xuất hàng nhiều.
- Có kỹ năng tính toán và kểm soát số lượng.
- Biết sử dụng các phần mềm vi tính văn phòng (Excel/Word), Smartphone.
- Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.
Tại Công ty TNHH ADC Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập từ 7.500.000đ trở lên (Lương cơ bản + Phụ cấp).
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;
- Nghỉ phép năm, nghỉ Lễ, Tết theo quy định;
- Lương tháng 13, thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ADC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
