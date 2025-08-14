Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH NEY & PARTNERS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại CÔNG TY TNHH NEY & PARTNERS VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: VP4.5, Tầng 4, Tòa nhà Comatce, số 61 Phố Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận
- Chịu trách nhiệm tích hợp mô hình 2D và 3D của các công trình tòa nhà và cầu đường bằng phần mềm BIM (Autocad, Revit), từ giai đoạn thiết kế ý tưởng đến thiết kế chi tiết.
- Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư và nhà thiết kế tại văn phòng Hà Nội cũng như tại các văn phòng ở Châu Âu.
- Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của ban quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên, chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng dân dụng hoặc Cầu đường.
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm kỹ sư thiết kế chi tiết.
- Có kiến thức vững và nền tảng tốt về phần mềm BIM, đặc biệt là Revit.
- Thành thạo tiếng Anh, ưu tiên có chứng chỉ TOEIC tối thiểu 700 hoặc chứng chỉ tiếng Anh tương đương.
- Có kỹ năng làm việc nhóm và phối hợp hiệu quả.
- Yêu thích việc mô hình hóa các công trình kết cấu sáng tạo.
- Tận tâm công việc và có tư duy tiên tiến.
Tại CÔNG TY TNHH NEY & PARTNERS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương hấp dẫn.
- 15 ngày nghỉ phép hàng năm + 1 ngày nghỉ lễ Giáng sinh.
- Cơ hội làm việc trong môi trường năng động, tham gia các dự án nguyên bản với nhiều thách thức về kết cấu, giúp phát triển đa dạng kỹ năng.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
- Bảo hiểm sức khỏe tại bệnh viện tư nhân.
- Làm việc 5 ngày mỗi tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEY & PARTNERS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
