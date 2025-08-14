Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH NEY & PARTNERS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH NEY & PARTNERS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH NEY & PARTNERS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 14/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/09/2025
CÔNG TY TNHH NEY & PARTNERS VIỆT NAM

Kỹ sư thiết kế

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại CÔNG TY TNHH NEY & PARTNERS VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: VP4.5, Tầng 4, Tòa nhà Comatce, số 61 Phố Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm tích hợp mô hình 2D và 3D của các công trình tòa nhà và cầu đường bằng phần mềm BIM (Autocad, Revit), từ giai đoạn thiết kế ý tưởng đến thiết kế chi tiết.
- Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư và nhà thiết kế tại văn phòng Hà Nội cũng như tại các văn phòng ở Châu Âu.
- Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của ban quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên, chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng dân dụng hoặc Cầu đường.
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm kỹ sư thiết kế chi tiết.
- Có kiến thức vững và nền tảng tốt về phần mềm BIM, đặc biệt là Revit.
- Thành thạo tiếng Anh, ưu tiên có chứng chỉ TOEIC tối thiểu 700 hoặc chứng chỉ tiếng Anh tương đương.
- Có kỹ năng làm việc nhóm và phối hợp hiệu quả.
- Yêu thích việc mô hình hóa các công trình kết cấu sáng tạo.
- Tận tâm công việc và có tư duy tiên tiến.

Tại CÔNG TY TNHH NEY & PARTNERS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương hấp dẫn.
- 15 ngày nghỉ phép hàng năm + 1 ngày nghỉ lễ Giáng sinh.
- Cơ hội làm việc trong môi trường năng động, tham gia các dự án nguyên bản với nhiều thách thức về kết cấu, giúp phát triển đa dạng kỹ năng.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
- Bảo hiểm sức khỏe tại bệnh viện tư nhân.
- Làm việc 5 ngày mỗi tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEY & PARTNERS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NEY & PARTNERS VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH NEY & PARTNERS VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: VP 4.5, tầng 4, tòa nhà Comatce, số 61 phố Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

