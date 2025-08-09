Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH NEW ERA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 8 Triệu

Mức lương 8 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 37 Lê Văn Lương, Nhân Chín, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 8 Triệu

- Nắm bắt, hiểu rõ sản phẩm du lịch của công ty đang cung cấp để tiếp nhận thông tin phản hồi của khách và chuyển tiếp đến các bộ phận liên quan.

- Nhận booking đặt phòng và xác nhận đặt phòng theo yêu cầu của khách, xử lý thay đổi hoặc hủy dịch vụ theo chính sách công ty.

- Phân tích và làm rõ các nguyên nhân dẫn đến những thắc mắc, khiếu nại của khách, tư vấn giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề cho khách hàng.

- Phối hợp với bộ phận lễ tân, điều hành, kinh doanh để đảm bảo dịch vụ được cung cấp đúng, đủ và kịp thời.

- Theo dõi, chăm sóc khách hàng trong và sau khi sử dụng dịch vụ, khuyến khích khách quay lại.

- Tiếp nhận phản hồi và đề xuất phương án cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng trong chăm sóc khách hàng, lễ tân, đặt phòng, điều hành tour hoặc bán dịch vụ du lịch

- Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học các ngành: Du lịch, Nhà hàng – Khách sạn, Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan.

- Sử dụng thành thạo máy tính văn phòng (Word, Excel) và các kênh giao tiếp trực tuyến.

- Có tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng hỗ trợ đến khi vấn đề được giải quyết.

- Đề cao thái độ hơn trình độ

- Có chí tiến thủ, chủ động, nhanh nhẹn, linh hoạt và hòa đồng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH NEW ERA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 7.500.000 VND – 8.000.000 VNĐ

- Cung cấp sẵn thiết bị làm việc (Máy tính, điện thoại, …)

- Được đi du lịch, tham gia Team-building, outing, …

- Nâng cao kĩ năng giao tiếp, kĩ năng chăm sóc khách hàng, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

- Làm việc trong văn phòng hạng A, môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động

- Có đầy đủ chế độ khi là nhân viên chính thức: Nghỉ dưỡng, sinh nhật, … được hưởng các chế độ BH theo quy định.

- Hưởng ưu đãi nội bộ khi sử dụng dịch vụ của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH NEW ERA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin