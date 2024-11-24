Tuyển Nhân Viên Thu Mua thu nhập 18 - 30 triệu Toàn thời gian tại Bắc Giang

Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam

Mức lương
18 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: Lô CN

- 02, Khu công nghiệp Hòa Phú, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, Hiệp Hoà, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

Lên kế hoạch thu mua nguyên vật liệu dựa trên nhu cầu đơn hàng của từng bộ phận
Thiết lập chế độ cho phòng thu mua
Tìm kiếm nhà cung cấp, đàm phán giá cả, ký hợp đồng và thanh toán
Thực hiện các công việc khác được cấp trên giao phó

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trình độ cao đẳng trở lên.
Phát triển, tìm kiếm nhà cung cấp, thực hiện các công việc hỏi giá, so sánh giá, đàm phán giá và quản lý hợp đồng mua hàng.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.
Tiếng Trung nghe, nói, đọc tốt.
Có hơn 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mua hàng.
Ứng viên có năng lực tốt lương có thể thỏa thuận.

Tại Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo Luật Lao động Việt Nam và được hưởng lương làm thêm giờ.
Có thưởng tết.
Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Nghỉ phép năm và nghỉ Lễ, Tết theo quy định.
Được đào tạo kỹ năng chuyên môn.
Miễn phí bữa ăn tại nơi làm việc.
Công việc ổn định, lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam

Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN-02, Khu công nghiệp Hòa Phú, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

