Tuyển Nhân Viên Thu Mua thu nhập 18 - 30 triệu Toàn thời gian tại Bắc Giang

Mức lương 18 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: Lô CN - 02, Khu công nghiệp Hòa Phú, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, Hiệp Hoà, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

Lên kế hoạch thu mua nguyên vật liệu dựa trên nhu cầu đơn hàng của từng bộ phận

Thiết lập chế độ cho phòng thu mua

Tìm kiếm nhà cung cấp, đàm phán giá cả, ký hợp đồng và thanh toán

Thực hiện các công việc khác được cấp trên giao phó

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trình độ cao đẳng trở lên.

Phát triển, tìm kiếm nhà cung cấp, thực hiện các công việc hỏi giá, so sánh giá, đàm phán giá và quản lý hợp đồng mua hàng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

Tiếng Trung nghe, nói, đọc tốt.

Có hơn 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mua hàng.

Ứng viên có năng lực tốt lương có thể thỏa thuận.

Tại Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo Luật Lao động Việt Nam và được hưởng lương làm thêm giờ.

Có thưởng tết.

Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Nghỉ phép năm và nghỉ Lễ, Tết theo quy định.

Được đào tạo kỹ năng chuyên môn.

Miễn phí bữa ăn tại nơi làm việc.

Công việc ổn định, lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin