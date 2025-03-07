Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty cP Golden Sun làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: TP Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

- Kiểm tra toàn bộ quầy, xem xét sổ giao ca, máy móc và dụng cụ của thu ngân

- Xem xét định mức tiền lẻ, số lượng biểu mẫu cần dùng (giấy order, coupon, …)

- Kiểm tra hóa đơn của ca trước, thực hiện quy trình thanh toán cho khách hàng

- Nhận phiếu order, in hóa đơn, thanh toán cho khách hàng

- Hỗ trợ khách hàng khi cần thiết

- Làm báo cáo xuất nhập quỹ tiền mặt, báo cáo hóa đơn giấy tờ các ca làm trong ngày

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành tài chính kế toán

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Giao tiếp Tiếng Anh cơ bản

- Có thể làm việc theo ca

- Nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm trong công việc

Tại Công ty cP Golden Sun Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng phí dịch vụ, doanh thu, lương tháng 13, thưởng KPIs;

- Chế độ phúc lợi khác đầy đủ theo quy định: BHXH, công đoàn,…;

- Cơ hội thăng tiến rộng mở;

- Môi trường chuyên nghiệp, cao cấp, tiêu chuẩn cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cP Golden Sun

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin