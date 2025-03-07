Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty cP Golden Sun làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại Công ty cP Golden Sun
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Lâm Đồng: TP Đà Lạt
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
- Kiểm tra toàn bộ quầy, xem xét sổ giao ca, máy móc và dụng cụ của thu ngân
- Xem xét định mức tiền lẻ, số lượng biểu mẫu cần dùng (giấy order, coupon, …)
- Kiểm tra hóa đơn của ca trước, thực hiện quy trình thanh toán cho khách hàng
- Nhận phiếu order, in hóa đơn, thanh toán cho khách hàng
- Hỗ trợ khách hàng khi cần thiết
- Làm báo cáo xuất nhập quỹ tiền mặt, báo cáo hóa đơn giấy tờ các ca làm trong ngày
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành tài chính kế toán
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Giao tiếp Tiếng Anh cơ bản
- Có thể làm việc theo ca
- Nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm trong công việc
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Giao tiếp Tiếng Anh cơ bản
- Có thể làm việc theo ca
- Nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm trong công việc
Tại Công ty cP Golden Sun Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng phí dịch vụ, doanh thu, lương tháng 13, thưởng KPIs;
- Chế độ phúc lợi khác đầy đủ theo quy định: BHXH, công đoàn,…;
- Cơ hội thăng tiến rộng mở;
- Môi trường chuyên nghiệp, cao cấp, tiêu chuẩn cao
- Chế độ phúc lợi khác đầy đủ theo quy định: BHXH, công đoàn,…;
- Cơ hội thăng tiến rộng mở;
- Môi trường chuyên nghiệp, cao cấp, tiêu chuẩn cao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cP Golden Sun
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI