Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH YẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Tiếp nhận và xử lý các giao dịch thanh toán từ khách hàng.

- Cung cấp hóa đơn và thông tin liên quan đến giao dịch.

- Theo dõi doanh thu hàng ngày, thực hiện báo cáo tài chính cho quản lý.

- Đảm bảo tính chính xác trong các giao dịch và sổ sách kế toán.

2. Chăm sóc khách hàng:

- Hỗ trợ giải đáp thắc mắc của Khách hàng về dịch vụ, chi phí và thanh toán

- Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng bằng cách cung cấp trải nghiệm dịch vụ tốt nhất.

3. Bảo quản hàng hóa:

-Kiểm tra và quản lý phụ tùng tại cửa hàng

-Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo hàng hóa được sắp xếp và bảo quản đúng cách.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp trung học phổ thông (12/12) hoặc tương đương.

-Có kinh nghiệm làm thu ngân hoặc trong lĩnh vực dịch vụ là một lợi thế

-Biết sử dụng máy tính văn Phòng, biết dùng Excel

-Kỹ năng tính toán và xử lý thông tin nhanh chóng.

-Kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện và chuyên nghiệp.

- Khả năng làm việc dưới áp lực.

Tại CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH YẾN Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương cạnh tranh và thưởng theo hiệu quả công việc.

-Được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

-Cơ hội làm việc trong môi trường năng động và hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH YẾN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH YẾN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.