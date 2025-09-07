Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu

Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Ngày đăng tuyển: 07/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2025
Nhân viên mua hàng

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 522/32/6 Quốc lộ 1K, KP Nội Hóa 1, Phường Bình An, Dĩ An, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Lên kế hoạch mua hàng hóa, nguyên vật liệu dựa trên kế hoạch kinh doanh của công ty.
Tìm kiếm và thu thập thông tin, phân tích giá mua bán thị trường cho từng mặt hàng cần thu mua của công ty
Tìm kiếm và đánh giá các nhà cung cấp thị trường nội địa
Thương lượng với các đơn vị cung cấp về giá cả, thời gian giao hàng; hoàn thiện các thủ tục mua hàng.
Triển khai mua số lượng hàng theo kế hoạch đã đề ra, theo dõi và đảm bảo tiến độ giao hàng, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giao vận.
Tiếp nhận hàng hóa đã mua, kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa, tiến hành nghiệm thu và nhập kho.
Tiến hành theo dõi và xử lý các vấn đề về hàng hóa sau khi nhập kho. Đồng thời đánh giá chất lượng, tạo mối quan hệ tối với các nhà cung cấp.
Theo dõi công nợ, làm đề nghị thanh toán công nợ cho nhà cung cấp.
Phối hợp với bộ phận kho để quản lý, bảo quản hàng hóa. Cập nhật thông tin về số lượng, tình trạng kho hàng với cấp trên và các bộ phận liên quan.
Thực hiện các báo cáo, đánh giá, bảng biểu cho cấp trên.

Cam kết gắn bó ít nhất 12 tháng.
Trình độ học vấn: tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học các khối ngành kinh tế, quản trị kinh doanh.
Có kinh nghiệm trong mua hàng (là lợi thế).
Làm việc giờ hành chính từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 hàng tuần.
Thành thạo tin học văn phòng (Excel, Word, Google Workspace).
Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống và sắp xếp công việc tốt.
Có kỹ năng thương lượng, đàm phán tốt.
Thời gian thử việc vị trí chuyên môn: 1 tháng.

Lương khởi điểm: 7,000,000 VNĐ - 8,000,000 VNĐ.
Thử việc 1 tháng: hưởng 85% lương.
Thưởng mở cửa hàng mới: 500,000VNĐ.
Thưởng lương tháng 13.
Thưởng sinh nhật, ngày lễ đặc biệt (8/3, 20/10).
Nghỉ nguyên lương các ngày lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.
Chế độ BHXH, BHYT theo quy định của Luật lao động.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 522/32/6 Quốc lộ 1K, KP Nội Hóa 1, Bình An, Dĩ An, Bình Dương

