Công việc Nhân viên Thu ngân

-

Có 248 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ
Hạn nộp: 23/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH YẾN
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH YẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH YẾN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 6.5 - 7.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Thái Bình Bình Dương Hà Nội Quảng Ninh Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 6 Triệu
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP
Hạn nộp: 31/08/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 5.5 - 6 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A
Hạn nộp: 13/09/2025
Thừa Thiên Huế Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch vụ Túy Giang Nam
Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty TNHH Dịch vụ Túy Giang Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Dịch vụ Túy Giang Nam
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CATINA AUTO PARTS - CHI NHÁNH TẠI HỒ CHÍ MINH
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN CATINA AUTO PARTS - CHI NHÁNH TẠI HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CATINA AUTO PARTS - CHI NHÁNH TẠI HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn
Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu
Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU STORE DETAILING
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU STORE DETAILING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU STORE DETAILING
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7.5 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 8.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH ESCO BEACH
Tuyển Nhân viên Thu ngân HỘ KINH DOANH ESCO BEACH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 10 Triệu
HỘ KINH DOANH ESCO BEACH
Hạn nộp: 10/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC H & T
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC H & T làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC H & T
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHỐ 79
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHỐ 79 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHỐ 79
Hạn nộp: 08/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HỒNG KÝ FOOD
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH HỒNG KÝ FOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH HỒNG KÝ FOOD
Hạn nộp: 08/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5.5 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GMS VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GMS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GMS VIỆT NAM
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế - Mega Gangnam
Tuyển Nhân viên Thu ngân Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế - Mega Gangnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế - Mega Gangnam
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM DANH
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM DANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM DANH
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh
Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh
Hạn nộp: 01/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 5 - 7 Triệu
Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Hạn nộp: 29/08/2025
Đắk Lắk Đã hết hạn 5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm TNHH TM DV DÌN KÝ
Tuyển Nhân viên Thu ngân TNHH TM DV DÌN KÝ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu
TNHH TM DV DÌN KÝ
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 4 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Kiến Anh
Tuyển Nhân viên Thu ngân Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Kiến Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Kiến Anh
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 7.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân
Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty Liên doanh Vận chuyển Quốc tế Hải Vân
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Còn 109 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN 88 GROUP VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN 88 GROUP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 7 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN 88 GROUP VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6.5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu
Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Hạn nộp: 09/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5.5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SUSUBAO VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN SUSUBAO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SUSUBAO VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/07/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 5 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang
Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang
Hạn nộp: 02/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TNHH OWL BRAND
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TNHH OWL BRAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TNHH OWL BRAND
Hạn nộp: 18/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm nhân viên thu ngân đang trở thành vị trí việc làm được tìm kiếm nhiều với mức lương từ 5.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng, đặc biệt tại Hà Nội, Đà NẵngTP.HCM. Công việc này không đòi hỏi bằng cấp, trình độ cao nhưng rất cần những ứng viên nhanh nhẹn, có khả năng quản lý tài chính tốt và kỹ năng giao tiếp hiệu quả.

1. Nhu cầu tuyển dụng nhân viên thu ngân hiện nay

Nghề thu ngân đang có nhu cầu tuyển dụng rất cao trên thị trường lao động hiện nay. Với sự phát triển nhanh chóng của các cửa hàng, siêu thị và trung tâm thương mại, nhân viên thu ngân trở thành một vị trí không thể thiếu trong các hoạt động kinh doanh.

Vai trò của thu ngân không chỉ dừng lại ở việc xử lý giao dịch thanh toán mà còn bao gồm quản lý sổ sách thu chi, đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong mọi giao dịch. Bất kể ở đâu, từ các thành phố lớn đến các vùng nông thôn, các cửa hàng, siêu thị, nhà hàng, khách sạn... đều cần có nhân viên thu ngân. Đặc biệt, với sự nở rộ của các chuỗi cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, nhu cầu tuyển dụng nhân viên thu ngân càng trở nên cấp thiết

Dù việc làm nhân viên thu ngân không đòi hỏi quá nhiều về bằng cấp và kinh nghiệm, nhưng với sự chăm chỉ và khả năng học hỏi, nhân viên thu ngân có thể tiến xa hơn trong sự nghiệp. Các kỹ năng như quản lý tài chính, kỹ năng giao tiếp và sử dụng công nghệ sẽ giúp họ thăng tiến lên các vị trí quản lý hoặc chuyên môn khác trong ngành bán lẻ và dịch vụ.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên thu ngân luôn ở mức cao
Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên thu ngân luôn ở mức cao

2. Mức thu nhập bình quân của việc làm nhân viên thu ngân

Theo tìm hiểu của Job3s về thị trường việc làm nhân viên thu ngân tuyển dụng, mức lương bình quân cho vị trí này dao động từ 6.000.000 - 9.000.000 VNĐ/tháng. Mức lương có thể gia tăng nếu nhân viên đảm nhận thêm các nhiệm vụ khác hoặc làm việc tại những địa điểm cao cấp.

Việc làm nhân viên thu ngân

Mức lương giao động

(VNĐ/tháng)

Nhân viên thu ngân siêu thị

6.000.000 - 8.000.000

Nhân viên thu ngân bệnh viện

7.000.000 - 9.000.000

Nhân viên thu ngân điện máy xanh

6.500.000 - 8.500.000

Nhân viên thu ngân nhà hàng

6.000.000 - 9.000.000

Nhân viên thu ngân khách sạn

7.000.000 - 10.000.000

Nhân viên thu ngân spa

6.500.000 - 8.000.000

Nhân viên thu ngân quán cafe

5.500.000 - 7.500.000

Ngoài ra, nhân viên thu ngân có thể tăng thêm thu nhập nếu kiêm nhiệm thêm các công việc khác hoặc nhận tiền tip từ khách hàng tại các nhà hàng, khách sạn cao cấp. Sự cẩn thận, chính xác và kỹ năng giao tiếp tốt sẽ giúp họ thăng tiến lên các vị trí quản lý với mức lương cao hơn.

Mức thu nhập của nhân viên thu ngân có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố
Mức thu nhập của nhân viên thu ngân có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố

3. Những việc làm nhân viên thu ngân phổ biến hiện nay

Sự phát triển mạnh mẽ của ngành bán lẻ và dịch vụ đã tạo ra nhu cầu ngày càng tăng đối với nhân viên thu ngân. Tùy thuộc vào nơi làm việc, như siêu thị hay quán cafe, họ sẽ thực hiện các nhiệm vụ khác nhau nhưng đều hướng tới mục tiêu chung là phục vụ khách hàng hiệu quả.

3.1. Việc làm nhân viên thu ngân siêu thị

Nhân viên thu ngân siêu thị là một trong những vị trí phổ biến nhất. Họ chịu trách nhiệm trực tiếp tiếp xúc với khách hàng, quét mã vạch hàng hóa, tính tiền và giao dịch. Ngoài ra, nhân viên thu ngân siêu thị còn có thể tham gia vào các hoạt động như kiểm kê hàng hóa, hỗ trợ khách hàng tìm kiếm sản phẩm.

Do tính chất công việc tiếp xúc trực tiếp với khách hàng đông đảo, nhân viên thu ngân siêu thị cần phải có sự kiên nhẫn, thái độ phục vụ nhiệt tình và khả năng xử lý tình huống nhanh chóng.

3.2. Việc làm nhân viên thu ngân bệnh viện

Môi trường bệnh viện đòi hỏi nhân viên thu ngân phải có sự cẩn thận, tỉ mỉ cao. Bên cạnh việc thu tiền khám bệnh, thuốc men, các thủ tục hành chính, nhân viên thu ngân bệnh viện còn phải hỗ trợ bệnh nhân và người nhà trong việc làm các thủ tục thanh toán, giải đáp các thắc mắc liên quan đến chi phí khám chữa bệnh.

Việc làm nhân viên thu ngân tại bệnh viện đòi hỏi sự nhạy bén, khả năng giao tiếp tốt để tạo cảm giác thoải mái cho bệnh nhân trong những lúc họ đang gặp khó khăn về sức khỏe.

3.3. Việc làm nhân viên thu ngân điện máy xanh

Nhân viên thu ngân tại các cửa hàng điện máy như Điện máy Xanh thường phải làm việc với các sản phẩm có giá trị cao. Do đó, họ cần có kiến thức cơ bản về các sản phẩm điện tử, khả năng tính toán nhanh và chính xác.

Ngoài ra, nhân viên thu ngân điện máy còn phải tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm, chương trình khuyến mãi, hỗ trợ khách hàng thanh toán và làm các thủ tục bảo hành, đổi trả.

3.4. Việc làm nhân viên thu ngân nhà hàng

Trong nhà hàng, nhân viên thu ngân thường xuyên phải xử lý hóa đơn và thanh toán cho khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác. Họ cũng phải biết cách sắp xếp tiền thối cho khách sao cho thuận tiện. Đối với vị trí này, kỹ năng giao tiếp và khả năng làm việc dưới áp lực là rất cần thiết để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong những giờ cao điểm.

Ứng viên có thể tìm kiếm việc làm nhân viên thu ngân trong nhiều lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ
Ứng viên có thể tìm kiếm việc làm nhân viên thu ngân trong nhiều lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ

3.5. Việc làm nhân viên thu ngân khách sạn

Nhân viên thu ngân khách sạn thường làm việc tại quầy lễ tân. Công việc của họ bao gồm việc tiếp đón khách, nhận phòng, thanh toán các dịch vụ mà khách hàng sử dụng. Ngoài ra, nhân viên thu ngân khách sạn còn phải giải đáp các thắc mắc của khách hàng về dịch vụ của khách sạn, hỗ trợ khách hàng đặt phòng, đặt vé máy bay.

3.6. Việc làm nhân viên thu ngân spa

Trong không gian sang trọng và thư thái của spa, nhân viên thu ngân đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ấn tượng tốt đẹp cho khách hàng. Với kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp, họ tư vấn tận tình về các dịch vụ, đồng thời đảm bảo các thủ tục thanh toán diễn ra nhanh chóng và chính xác. Bên cạnh đó, việc giữ gìn không gian làm việc luôn sạch sẽ và ngăn nắp cũng là một phần không thể thiếu trong công việc của họ.

3.7. Việc làm nhân viên thu ngân quán cafe

Nhân viên thu ngân quán cafe thường phải làm việc trong một môi trường trẻ trung và năng động. Công việc của họ bao gồm việc tiếp nhận đơn hàng từ khách, tính tiền, thu tiền và giao đồ uống cho khách. Ngoài ra, nhân viên thu ngân quán cafe còn có thể tham gia vào các công việc khác như pha chế đồ uống đơn giản, dọn dẹp bàn ghế.

4. Hình thức tuyển dụng nhân viên thu ngân được tìm kiếm nhiều

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng nhân viên thu ngân ngày càng tăng cao, đặc biệt tại các thành phố lớn và các khu vực có nhiều trung tâm thương mại, siêu thị. Từ nhu cầu đa dạng của các doanh nghiệp, nhiều hình thức tuyển dụng việc làm nhân viên thu ngân đã được đưa ra. Trong đó, hai hình thức phổ biến nhất là tuyển dụng việc làm nhân viên thu ngân part-time và tuyển thu ngân giờ hành chính.

4.1. Tuyển dụng thu ngân part time

Việc làm nhân viên thu ngân part-time linh hoạt, cho phép người lao động làm việc theo ca, theo giờ hoặc theo ngày. Vị trí này phù hợp với những người muốn kiếm thêm thu nhập hoặc sinh viên, người nội trợ muốn có thêm công việc. Hình thức này thường được các cửa hàng tiện lợi, quán cà phê, nhà hàng, hoặc các siêu thị nhỏ lựa chọn.

Ưu điểm của việc làm thu ngân part-time là giúp người lao động chủ động sắp xếp thời gian, cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Tuy nhiên, thu nhập của thu ngân part-time thường không ổn định và không có nhiều chế độ phúc lợi.

4.2. Tuyển thu ngân giờ hành chính

Ngược lại, nhân viên thu ngân làm việc giờ hành chính thường có khung thời gian cố định, từ sáng đến chiều trong các ngày làm việc. Công việc này thường ổn định hơn và phù hợp với những ai tìm kiếm một nghề nghiệp lâu dài.

Nhân viên thu ngân trong khung giờ này cần có khả năng làm việc dưới áp lực và có trách nhiệm cao trong việc quản lý giao dịch hàng ngày, đảm bảo tính chính xác và hiệu quả trong công việc.

Thu ngân part time và thu ngân làm giờ hành chính đều được tìm kiếm nhiều
Thu ngân part time và thu ngân làm giờ hành chính đều được tìm kiếm nhiều

5. Khu vực tuyển dụng việc làm nhân viên thu ngân nhiều nhất

Tại các thành phố trung tâm, sự phát triển của ngành bán lẻ, dịch vụ, cùng với sự gia tăng của các trung tâm thương mại, siêu thị đã tạo ra một thị trường việc làm rộng mở cho vị trí việc làm nhân viên thu ngân.

5.1. Việc làm thu ngân TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh tập trung các doanh nghiệp lớn, nhỏ và vừa, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành bán lẻ hiện đại, đã tạo ra một thị trường việc làm đa dạng và sôi động. Đặc biệt, sự xuất hiện ngày càng nhiều của các trung tâm thương mại cao cấp, cửa hàng tiện lợi và chuỗi nhà hàng đã đẩy mạnh nhu cầu tuyển dụng nhân viên thu ngân có kinh nghiệm và kỹ năng giao tiếp tốt. Để tìm kiếm việc làm tại TP.HCM, bạn có thể truy cập vào nền tảng tuyển dụng của Job3s để cập nhật thêm những bản tin mới nhất về việc làm thu ngân tại đây nhé.

5.2. Việc làm thu ngân Hà Nội

Với sự phát triển của các chuỗi cửa hàng và dịch vụ ăn uống, nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên thu ngân tại Hà Nội đang tăng lên đáng kể. Bên cạnh đó, lượng khách du lịch lớn cũng góp phần vào việc cần thiết có nhiều nhân viên thu ngân hơn để phục vụ các giao dịch hàng ngày. Nếu có nhu cầu tìm kiếm việc lại tại Thủ Đô Hà Nội bạn có thể tham khảo tại trang tuyển dụng của Job3s để biết thêm thông tin chi tiết.

5.3. Việc làm thu ngân Đà Nẵng

Đà Nẵng đang chứng kiến sự bùng nổ trong ngành dịch vụ, dẫn đến nhu cầu tuyển dụng nhân viên thu ngân tăng cao. Tại thành phố du lịch nổi tiếng này, các nhà hàng, quán cafe và cửa hàng tiện lợi mọc lên ngày càng nhiều để phục vụ lượng khách du lịch cũng như cư dân địa phương. Bên cạnh đó, sự phát triển của các khu thương mại cũng thúc đẩy nhu cầu về nhân lực trong lĩnh vực thu ngân. Để tìm kiếm việc làm tại Thành phố Đà Nẵng, bạn có thể xem tại trang tuyển dụng của Job3s.ai để lựa chọn công việc phù hợp với bản thân.

Thị trường việc làm ghi nhận sự sôi động trong việc làm nhân viên thu ngân
Thị trường việc làm ghi nhận sự sôi động trong việc làm nhân viên thu ngân

6. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với nhân viên thu ngân

Những yêu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên thu ngân không chỉ liên quan đến kỹ năng chuyên môn mà còn bao gồm các yếu tố mềm như khả năng giao tiếp và sự chú ý đến chi tiết. Các ứng viên phù hợp sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.

  • Kỹ năng giao tiếp:

    • Khả năng giao tiếp tốt, thân thiện và lịch sự với khách hàng, kể cả trong những tình huống khó khăn.

    • Biết lắng nghe và giải quyết các thắc mắc của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

    • Sử dụng ngôn ngữ cơ thể phù hợp để tạo cảm giác thoải mái cho khách hàng.

  • Kỹ năng chuyên môn:

    • Thành thạo các phép tính cộng, trừ, nhân, chia để tính tiền chính xác và nhanh chóng.

    • Nắm vững các quy định về thuế và các loại hình khuyến mãi.

    • Khả năng sử dụng máy tính tiền và các phần mềm quản lý bán hàng.

    • Nắm vững thông tin về các sản phẩm, dịch vụ mà cửa hàng cung cấp.

  • Tính cách và thái độ làm việc:

    • Có tinh thần trách nhiệm với công việc cao, cẩn thận và tỉ mỉ.

    • Có thể vừa làm việc độc lập và phối hợp hiệu quả với đồng nghiệp.

    • Khả năng làm việc dưới áp lực cao và trong môi trường làm việc luôn thay đổi.

  • Ngoại hình và trang phục:

    • Có ngoại hình gọn gàng, sạch sẽ và phù hợp với môi trường làm việc.

    • Trang phục lịch sự, phù hợp với quy định của công ty.

Lưu ý: Danh sách trên chỉ mang tính chất tham khảo, các yêu cầu cụ thể có thể thay đổi tùy thuộc vào đặc thù của từng nơi làm việc.

Một nhân viên thu ngân giỏi góp phần xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp cho cửa hàng
Một nhân viên thu ngân giỏi góp phần xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp cho cửa hàng

Ngành dịch vụ và bán lẻ phát triển kéo theo nhu cầu lớn về nhân viên thu ngân. Với vai trò đảm bảo sự chính xác trong các giao dịch và quản lý tài chính, việc làm nhân viên thu ngân đang trở thành một trong những vị trí việc làm phổ biến và được săn đón hiện nay.