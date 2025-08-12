Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn
Mức lương
11 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 50 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 11 - 12 Triệu
Nhận, kiểm giữ, thu chi và bàn giao tiền tại quầy thu ngân
Thực hiện việc thu – chi cho khách, thu đổi ngoại tệ cho khách
Thực hiện giao dịch thẻ tín dụng
Chi trả trúng thưởng cho khách và lập báo cáo thu chi trong ca làm việc cho trưởng thu ngân
Hỗ trợ giúp đỡ đồng nghiệp nhằm đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của khách hàng
Với Mức Lương 11 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi từ 20-35, cao từ 1.60cm , ngoại hình sáng
Ưu tiên có kinh nghiệm làm thu ngân trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Thái độ, ngoại hình chuyên nghiệp
Giao tiếp tiếng anh khá
Chấp nhận làm theo ca, xoay ca
Tại Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương, Tip, thưởng hấp dẫn ….
- Lương tháng 13, Thưởng lễ tết
- Bảo hiểm xã hội, khám sức khỏe định kỳ, các chế độ phúc lợi khác theo chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
