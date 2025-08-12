Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu

Mức lương 11 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 50 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 11 - 12 Triệu

Nhận, kiểm giữ, thu chi và bàn giao tiền tại quầy thu ngân

Thực hiện việc thu – chi cho khách, thu đổi ngoại tệ cho khách

Thực hiện giao dịch thẻ tín dụng

Chi trả trúng thưởng cho khách và lập báo cáo thu chi trong ca làm việc cho trưởng thu ngân

Hỗ trợ giúp đỡ đồng nghiệp nhằm đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của khách hàng

Với Mức Lương 11 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 20-35, cao từ 1.60cm , ngoại hình sáng

Ưu tiên có kinh nghiệm làm thu ngân trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Thái độ, ngoại hình chuyên nghiệp

Giao tiếp tiếng anh khá

Chấp nhận làm theo ca, xoay ca

Tại Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương, Tip, thưởng hấp dẫn ….

- Lương tháng 13, Thưởng lễ tết

- Bảo hiểm xã hội, khám sức khỏe định kỳ, các chế độ phúc lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn

