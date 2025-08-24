Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Hệ thống Chay Tuệ, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
-Thông thạo các phần mềm bán hàng , Misa , Cukcuk
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Thông thạo các phần mềm bán hàng , báo cáo
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ Thì Được Hưởng Những Gì
-Tip + SC
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
