Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa HUD2, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

- Bán hàng, giới thiệu sản phẩm( hoa quả sạch, thực phẩm sạch, đồ khô)

- Thu ngân và thanh toán hàng hóa

- Sắp xếp hàng hóa gọn gàng ngăn nắp lên quầy kệ

-Hỗ trợ khách hàng khi cần lấy hàng lấy đồ

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành hoa quả, thực phẩm

Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp tốt

- Khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập tốt.

Thái độ:

- Trung thực - cẩn thận - Hòa đồng

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc:

Ca sáng 6h -14h30 (nghỉ trưa 12h - 12h30)

Ca chiều 12h00 - 20h30 (nghỉ trưa 12h - 12h30)

- Hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

- Nhận thưởng, nghỉ vào các ngày Lễ, Tết.

- Tham gia các hoạt động chung của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM

