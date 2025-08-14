Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 14/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
Nhân viên Thu ngân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa HUD2, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

- Bán hàng, giới thiệu sản phẩm( hoa quả sạch, thực phẩm sạch, đồ khô)
- Thu ngân và thanh toán hàng hóa
- Sắp xếp hàng hóa gọn gàng ngăn nắp lên quầy kệ
-Hỗ trợ khách hàng khi cần lấy hàng lấy đồ

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành hoa quả, thực phẩm
Kỹ năng:
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập tốt.
Thái độ:
- Trung thực - cẩn thận - Hòa đồng

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc:
Ca sáng 6h -14h30 (nghỉ trưa 12h - 12h30)
Ca chiều 12h00 - 20h30 (nghỉ trưa 12h - 12h30)
- Hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
- Nhận thưởng, nghỉ vào các ngày Lễ, Tết.
- Tham gia các hoạt động chung của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 115 Hoàng Văn Thái Khương Trung Thanh Xuân Hà Nội

