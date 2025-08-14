Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa HUD2, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
- Bán hàng, giới thiệu sản phẩm( hoa quả sạch, thực phẩm sạch, đồ khô)
- Thu ngân và thanh toán hàng hóa
- Sắp xếp hàng hóa gọn gàng ngăn nắp lên quầy kệ
-Hỗ trợ khách hàng khi cần lấy hàng lấy đồ
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành hoa quả, thực phẩm
Kỹ năng:
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập tốt.
Thái độ:
- Trung thực - cẩn thận - Hòa đồng
Kỹ năng:
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập tốt.
Thái độ:
- Trung thực - cẩn thận - Hòa đồng
Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc:
Ca sáng 6h -14h30 (nghỉ trưa 12h - 12h30)
Ca chiều 12h00 - 20h30 (nghỉ trưa 12h - 12h30)
- Hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
- Nhận thưởng, nghỉ vào các ngày Lễ, Tết.
- Tham gia các hoạt động chung của công ty.
Ca sáng 6h -14h30 (nghỉ trưa 12h - 12h30)
Ca chiều 12h00 - 20h30 (nghỉ trưa 12h - 12h30)
- Hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
- Nhận thưởng, nghỉ vào các ngày Lễ, Tết.
- Tham gia các hoạt động chung của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI