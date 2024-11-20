Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng ANNAM GOURMET Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 65 Triệu

Mức lương Đến 65 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1 Phan Văn Đáng, P.Thành Mỹ Lợi, Tp.Thủ Đức (Q.2) (Tầng trệt, TTTM Feliz en Vista), Quận 2 ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Đến 65 Triệu

Thực hiện mọi thủ tục thanh toán cho khách hàng theo đúng quy trình

Quản lý hiệu quả luồng sản phẩm bằng cách kiểm tra nhanh tất cả các giao dịch mua và giúp khách hàng đóng túi, đóng hộp, bọc hoặc gói quà và chuẩn bị gói hàng để vận chuyển

Thực hiện trả lại hàng hóa bằng cách quét các mặt hàng và làm theo các thủ tục trả lại

Giới thiệu các chương trình khuyến mãi của cửa hàng tới khách hàng

Đảm bảo bảo trì máy quét, máy tính, hệ thống POS, báo cáo nếu phát hiện vấn đề bất thường/khác biệt liên quan đến mã AX

Hướng dẫn và hỗ trợ cất giữ đồ đạc của khách hàng đúng nơi quy định

Tính toán tổng số tiền thanh toán nhận được trong ca làm việc của bạn và đối chiếu số tiền này với tổng doanh số bán hàng

Tiếp nhận và ghi nhận, xử lý các phản hồi của khách hàng và báo cáo cho cấp trên

Với Mức Lương Đến 65 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể giao tiếp tiếng anh cơ bản

Chú ý đến chi tiết và độ chính xác

Kỹ năng phục vụ khách hàng

Trung thực, đáng tin cậy, chăm chỉ, cẩn thận, vui vẻ

Tại ANNAM GOURMET Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13, quà tặng vào các ngày Lễ, Tết

Làm việc 6 ngày/tuần và được nghỉ 1 ngày bất kỳ, có 12 ngày phép/năm

Xét tăng lương

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

Được hỗ trợ đào tạo thường xuyên để nâng cao kiến thức chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ANNAM GOURMET Pro Company

