Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH MIỀN TRUNG làm việc tại Điện Biên thu nhập 100 - 11 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH MIỀN TRUNG
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH MIỀN TRUNG

Nhân viên Tư vấn bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn bất động sản Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH MIỀN TRUNG

Mức lương
100 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Điện Biên: 386 Điện Biên Phủ, Thành phố Điện Biên Phủ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương 100 - 11 Triệu

-Tìm kiếm khách hàng qua các nền tảng MXH, đăng bài website... theo hướng dẫn

Với Mức Lương 100 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ cần máu lửa và đam mê kiếm tiền
- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng là một lợi thế
- Có phương tiện di chuyển cá nhân, laptop/điện thoại để làm việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH MIỀN TRUNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 7.500.000 (không đạt vẫn nhận đủ) + thưởng hiệu quả 3.000.000 (đạt 100% KPI) hoặc 6.000.000 (đạt 200% KPI)
- Phụ cấp cơm trưa 730.000đ/ tháng
- Hoa hồng cao nhất thị trường 2.6%
- Hỗ trợ chi phí Marketing 100% (tối đa 50 triệu)
- Phụ cấp thâm niên (ghi nhận cống hiến của CBNV)
- Giỏ hàng đa dạng lên tới 3000 sản phẩm
- Được đào tạo kỹ năng tư vấn, Marketing từ cơ bản đến nâng cao, đào tạo kèm cặp bởi các chuyên gia
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.
- Tham gia BHXH, BHYT,...
- Lương thưởng tháng 13 đầy đủ, Teambuilding, du lịch hàng năm.
- Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cấp cao (Chuyên gia, Giám đốc Sàn,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH MIỀN TRUNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH MIỀN TRUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH MIỀN TRUNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 386 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH MIỀN TRUNG làm việc tại Điện Biên thu nhập 100 - 11 Triệu
100 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm