Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PGS HUẾ làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PGS HUẾ
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc
- Thừa Thiên Huế: 595 Nguyễn Tất Thành, TP Huế
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Xây dựng chiến lược kinh doanh marketing và chủ trì triển khai:
2. Quản lý hiệu suất nhân sự: Phân công mục tiêu, giám sát và đánh giá, tạo động lực.
3. Phân tích, báo cáo và cải tiến
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành QTKD, Marketing, Kinh tế, khác
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 2-3 năm ở vị trí quản lý kinh doanh cấp cao (ưu tiên kd ô tô)
- Kiến thức: Am hiểu sâu sắc thị trường, sản phẩm/dịch vụ, nguyên tắc bán hàng, marketing, quản lý giá và tồn kho
- Kỹ năng: Lãnh đạo, chiến lược, phân tích, giao tiếp, đàm phán, quản lý áp lực; thành thạo word/excel căn bản
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PGS HUẾ Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thưởng: Thỏa thuận không giới hạn theo năng lực.
- Hưởng đầy đủ quyền lợi, chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
- Phúc lợi được quan tâm: Sinh nhật, kết hôn, lễ Tết, .... theo quy định nội bộ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PGS HUẾ
