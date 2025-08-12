Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PGS HUẾ làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: 595 Nguyễn Tất Thành, TP Huế

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Xây dựng chiến lược kinh doanh marketing và chủ trì triển khai:

2. Quản lý hiệu suất nhân sự: Phân công mục tiêu, giám sát và đánh giá, tạo động lực.

3. Phân tích, báo cáo và cải tiến

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành QTKD, Marketing, Kinh tế, khác

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 2-3 năm ở vị trí quản lý kinh doanh cấp cao (ưu tiên kd ô tô)

- Kiến thức: Am hiểu sâu sắc thị trường, sản phẩm/dịch vụ, nguyên tắc bán hàng, marketing, quản lý giá và tồn kho

- Kỹ năng: Lãnh đạo, chiến lược, phân tích, giao tiếp, đàm phán, quản lý áp lực; thành thạo word/excel căn bản

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PGS HUẾ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng: Thỏa thuận không giới hạn theo năng lực.

- Hưởng đầy đủ quyền lợi, chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Phúc lợi được quan tâm: Sinh nhật, kết hôn, lễ Tết, .... theo quy định nội bộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PGS HUẾ

