Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 12 - 50 Triệu

Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 12 - 50 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/02/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc

Nhân viên Tư vấn bất động sản

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn bất động sản Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc

Mức lương
12 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh:

- Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư SRT Việt Nam, Lô E187, Khu Shophouse Châu Âu, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương 12 - 50 Triệu

Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.
Giới thiệu, tư vấn giải pháp tài chính về BĐS và thuyết phục khách hàng đầu tư dự án của công ty.
Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.
Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
Tìm kiếm khách hàng qua các kênh được hướng dẫn và cung cấp data.
Nghiên cứu chiến dịch kinh doanh, xây dựng đội nhóm để có cơ hội thăng tiến các vị trí cao hơn.
Tham gia các buổi đào tạo, đi thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh theo hướng dẫn của đội, nhóm, lãnh đạo Công ty.
Tham gia các sự kiện bán hàng, vinh danh, khen thưởng của Công ty và Chủ đầu tư
Tham gia các buổi Teambuiding, hoạt động văn hóa doanh nghiệp, gắn kết nội bộ của Công ty.
Tất cả các nghiệp vụ chuyên môn, kiến thức dự án, kỹ năng mềm… sẽ được đào tạo và hướng dẫn kèm cặp từ Trưởng phòng/ Giám đốc Kinh doanh cho đến khi ra doanh số.

Với Mức Lương 12 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Phương tiện làm việc và di chuyển: Xe máy, điện thoại, laptop.
Không yêu cầu giới tính, độ tuổi từ 19 trở lên.
Không yêu cầu kinh nghiệm về BĐS sẽ được đào tạo và dẫn dắt từ đầu.
hông
Các ứng viên có kinh nghiệm BĐS sẽ được phát triển lên vị trí trưởng nhóm, trưởng phòng kinh doanh.
phát triển
t
Nhanh nhẹn, kiên trì, kỷ luật, đoàn kết, chịu khó quan sát và không ngừng học hỏi phát triển bản thân

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng+ Hoa hồng + thưởng nóng từ Chủ đầu tư + thưởng Công ty (Thu nhập từ 100 – 500 triệu/GD).
Hoa hồng +
+
ty
).
Chưa áp doanh số trong các tháng đầu, được đào tạo, kèm cặp đội nhóm cùng phát triển.
.
Hỗ trợ chi phí Marketing 50% - 100%.
Được training, hỗ trợ chốt hợp đồng.
Đóng BHXH đầy đủ, tham gia các chương trình gắn kết, Teambuilding hằng năm, thưởng sinh nhật, thưởng lễ tết các dịp,…
Thử việc 85% lương cứng.Từ 1-2 tháng.
Riêng khu vực Hà Nội – Phụ cấp 1.000.000 ( thời gian thử việc hoặc tháng đủ doanh số )

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 1, lô E187 khu Shophouse Châu âu, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-tu-van-bat-dong-san-thu-nhap-12-50-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-quang-ninh-job277041
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 29/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 13/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vinhomes
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vinhomes
Hạn nộp: 08/06/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 4 - 100 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 08/06/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn 4 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 30/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Kế toán kho BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Kế toán thanh toán BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Hạn nộp: 21/09/2025
Quảng Ninh Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 35 - 45 Triệu
Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Hạn nộp: 18/09/2025
Quảng Ninh Còn 2 ngày để ứng tuyển 35 - 45 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 25 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Hạn nộp: 18/09/2025
Quảng Ninh Còn 2 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Kinden Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Hải Phòng Còn 45 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Thanh Hóa Còn 45 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Thanh Hóa Còn 45 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PHẠM SƠN
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PHẠM SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PHẠM SƠN
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 12 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 29/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 13/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vinhomes
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vinhomes
Hạn nộp: 08/06/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 4 - 100 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 08/06/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn 4 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 30/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Vinhomes
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm