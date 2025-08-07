Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PHẠM SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 50 Triệu

Mức lương 12 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 7 đường 42 Khu đô thị Vạn Phúc, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

NHIỆM VỤ CHUNG - BỘ PHẬN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG VÀ THỊ TRƯỜNG

Thu thập thông tin thị trường, thông tin từ các đối tác (TTTM, Siêu thị, Nhà xe, Trường Đại học, Trạm dừng chân...).

Phụ trách việc tìm kiếm, khảo sát và phát triển hệ thống kênh phân phối và nhà cung cấp mới, thuê vị trí lắp đặt quảng cáo.

Thực hiện đánh giá và lựa chọn các khu vực để phát triển hệ thống quảng cáo. Thương lượng, đàm phán và ký kết hợp đồng với đối tác hiện có và đối tác mới đảm bảo tối ưu hóa nguồn chi phí

Thường xuyên gặp gỡ, chăm sóc đối tác, xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu bền và ngày càng phát triển.

Giải quyết những phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng hợp tác với đối tác gồm Nghiệm thu, thanh lý, thanh toán, công nợ, xin phép nội dung quảng cáo và các phát sinh khác.

Đề xuất cải tiến các qui trình, các tiêu chuẩn để phát triển hệ thống phân phối.

Thiết lập, duy trì và phối hợp với các phòng ban, đơn vị trong công ty thực hiện công việc

Tham gia khảo sát thị trường, xác định thị phần Công ty trên các kênh

Tìm hiểu các công nghệ, thiết bị mới trên thị trường hiện tại

Nắm rõ ưu điểm kênh đang quản lý và vị trí quảng cáo hiệu quả

Giới tính: Không phân biệt

Tuổi từ 21 – 28

Sinh viên trường Cao Đẳng, Đại học. Ưu tiên ứng viên học các chuyên ngành Quản Trị Kinh doanh, Thương Mại, Quan hệ công chúng, Truyền thông Marketing....

Có kinh nghiệm và hiểu biết trong ngành OOH, truyền thông, Marketing, Bất động sản, phát triển thị trường...

Thành thạo về tin học văn phòng về Ms Office như Word, Excel, Powerpoint

Có kỹ năng tìm kiếm thông tin, chọn lọc và tiếp thu chủ động.

Năng động, ham học hỏi, có tinh thần làm việc trách nhiệm, nghiêm túc với công việc.

Có kỹ năng giao tiếp tốt và Có Tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế.

Có sức khỏe tốt, đảm bảo việc di chuyển thường xuyên nhằm khảo sát thị trường, khảo sát hệ thống và đám phán với đối tác

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PHẠM SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

.000.000 (Theo năng lực)

Tham gia BHXH, BHTN đầy đủ, các chế độ nghỉ lễ theo quy định của nhà nước

Xét điều chỉnh thu nhập hằng năm (2 lần/năm), lương tháng 13, thưởng tết cuối năm…

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ, cơ hội thăng tiến với các nhân sự có năng lực do công ty tài trợ toàn bộ chi phí;

Chế độ sinh nhật, hiếu hỷ, lễ tết, phép năm, các ngày nghỉ có lương, khám sức khỏe định kỳ...;

Tham gia các hoạt động Team building, tân niên, tất niên, du lịch, nghỉ dưỡng định kỳ hàng năm.

