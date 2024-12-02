Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN PHAN HẰNG GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu

Mức lương Đến 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - VINHOMES GARDENIA Hàm Nghi,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương Đến 50 Triệu

- Tìm kiếm và phát triển nguồn khách hàng tiềm năng

- Lên kế hoạch bán hàng, đăng bài quảng cáo sản phẩm tìm khách

- Tư vấn và thuyết phục khách hàng mua nhà

- Chăm sóc khách hàng trước và sau sale

- Nắm rõ quy trình kinh doanh

- Các công việc khác được giao bởi người quản lý trực tiếp hoặc Giám đốc.

Với Mức Lương Đến 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm tuy nhiên nếu có là 1 lợi thế

- Ưu tiên có hiểu biết về thị trường Bất động sản chung cư

- Có laptop và phương tiện cá nhân

- Khả năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt, quyết liệt, thiện chiến, chăm chỉ

- Giao tiếp nhẹ nhàng, biết lắng nghe

- Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

- Ngoại hình ưa nhìn là 1 điểm cộng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHAN HẰNG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập upto 50 triệu/tháng

- Hoa hồng lên đến 40% doanh thu ( phụ thuộc vào kinh nghiệm )

- Thưởng các ngày lễ tết trong năm, sinh nhật,....

- Thưởng hiệu quả công việc

- Tham gia đầy đủ các phúc lợi, chế độ bảo hiểm xã hội

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp và có lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHAN HẰNG GROUP

