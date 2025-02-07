Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Đất Xanh Nam Trung Bộ làm việc tại Ninh Thuận thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn bất động sản Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Đất Xanh Nam Trung Bộ
- Ninh Thuận:
- 08 Trần Nhân Tông (nối dài), Khu K1, Phường Thanh Sơn,Ninh Thuận
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận
Thu thập, phân tích và liên tục cập nhật thông tin các dự án BĐS hàng ngày.
Nhận dạng và cập nhật danh sách khách hàng tiềm năng thông qua các kênh: Website, Đăng tin, Chạy quảng cáo, Gọi điện,...
Giới thiệu, tư vấn cho khách hàng dòng sản phẩm mà khách hàng đang quan tâm thuộc các dự án mà công ty đang triển khai.
Hỗ trợ khách hàng kí hợp đồng và theo dõi tiến độ thanh toán của khách hàng.
Phối hợp cùng các bộ phận liên quan thực hiện các giao dịch Bất động sản: dẫn khách đi tham quan dự án, đặt cọc, công chứng,.....
Thực hiện những công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tinh thần học hỏi, muốn phát triển bản thân trong lĩnh vực kinh doanh.
Luôn chủ động để đạt được mục tiêu đề ra trong tháng.
Có laptop riêng để đáp ứng các yêu cầu trực tiếp liên quan đến công việc.
Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Đất Xanh Nam Trung Bộ Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ BHXH, phúc lợi lễ Tết, sinh nhật, team building... cùng nhiều chính sách hấp dẫn khác.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động với lộ trình thăng tiến rõ ràng, chuẩn mực.
Được tham gia các khóa đào tạo về kiến thức, kỹ năng bổ trợ.
Có cơ hội đi thực tế học hỏi dự án & gặp gỡ khách hàng trực tiếp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Đất Xanh Nam Trung Bộ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
