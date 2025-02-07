Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đức Nhân Việt làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Từ 50 Triệu

Mức lương Từ 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương Từ 50 Triệu

Tìm kiếm, giới thiệu, tư vấn các sản phẩm BĐS cho khách hàng (được đào tạo).

Chăm sóc khách hàng hiện tại và mở rộng khách hàng tiềm năng

Tham gia thực hiện các giao dịch Bất động sản cùng các bộ phận liên quan...

Với Mức Lương Từ 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích về BĐS, đam mê kinh doanh, luôn sẵn sàng, nhiệt huyết, có trách nhiệm với công việc và ý trí cầu tiến cao.

Có phương tiện làm việc và di chuyển: Xe máy, điện thoại, laptop, KHÔNG yêu cầu kinh nghiệm về Bất động sản

Đào tạo bài bản cho ứng viên chưa có kinh nghiệm.

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đức Nhân Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình không dưới 50tr/tháng: lương cứng lũy tiến từ 5 hoa hồng từ 50tr - 1 tỷ/giao dịch + Thưởng + Phụ cấp

Hỗ trợ chi phí MKT lên tới 100%

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động,..

Được đào tạo các kỹ năng mềm, kỹ năng kinh doanh, kỹ năng thuyết phục khách hàng, lập kế hoạch, quản lý thời gian,...

Chế độ phúc lợi về liên hoan, du lịch, lễ tết, sinh nhật, thể thao, đào tạo,....

Lộ trình thăng tiến rõ ràng sau 3- 6 tháng

Thời gian làm việc: Linh hoạt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đức Nhân Việt

