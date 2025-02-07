Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đức Nhân Việt làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Từ 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn bất động sản Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đức Nhân Việt
Mức lương
Từ 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh:
- Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương Từ 50 Triệu
Tìm kiếm, giới thiệu, tư vấn các sản phẩm BĐS cho khách hàng (được đào tạo).
Chăm sóc khách hàng hiện tại và mở rộng khách hàng tiềm năng
Tham gia thực hiện các giao dịch Bất động sản cùng các bộ phận liên quan...
Với Mức Lương Từ 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu thích về BĐS, đam mê kinh doanh, luôn sẵn sàng, nhiệt huyết, có trách nhiệm với công việc và ý trí cầu tiến cao.
Có phương tiện làm việc và di chuyển: Xe máy, điện thoại, laptop, KHÔNG yêu cầu kinh nghiệm về Bất động sản
Đào tạo bài bản cho ứng viên chưa có kinh nghiệm.
Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đức Nhân Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập trung bình không dưới 50tr/tháng: lương cứng lũy tiến từ 5 hoa hồng từ 50tr - 1 tỷ/giao dịch + Thưởng + Phụ cấp
Hỗ trợ chi phí MKT lên tới 100%
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động,..
Được đào tạo các kỹ năng mềm, kỹ năng kinh doanh, kỹ năng thuyết phục khách hàng, lập kế hoạch, quản lý thời gian,...
Chế độ phúc lợi về liên hoan, du lịch, lễ tết, sinh nhật, thể thao, đào tạo,....
Lộ trình thăng tiến rõ ràng sau 3- 6 tháng
Thời gian làm việc: Linh hoạt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đức Nhân Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhập với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI