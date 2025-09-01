Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM
Ngày đăng tuyển: 01/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/10/2025
Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Cụm công nghiệp Dốc Sặt, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

-Tiếp nhận đơn đặt hàng trên hệ thống của khách hàng và đơn hàng của GĐKD, tổng hợp số liệu gửi báo cáo cho Giám đốc KD và kế hoạch cho bộ phận sản xuất. Xác nhận đợt hàng với khách hàng trước khi giao.
- Theo dõi xử lý phát sinh trong quá giao hàng cho khách, nhận biên bản và đối chiếu với PO của khách hàng để chốt số lượng chính xác gửi kế toán xuất hóa đơn.
- Chuẩn bị giấy tờ cần thiết cho các đơn hàng theo yêu cầu của khách hàng. Cuối ngày check nhận đủ các phiếu giao nhận theo đơn hàng xuất của trong ngày.
- Đặt hàng nhập mua và điều phối xe vận chuyển theo yêu cầu của GĐKD
- Lập bảng kê chi tiết nhập – xuất của từng khách hàng và nhà cung cấp.
- Quản lý, lưu trữ và kiểm soát chứng từ giao nhận, đơn hàng.
- Lập chứng từ, ghi sổ hàng hóa xuất nhập, quản lý các luồng hàng hóa qua kho theo quy định của Công ty (tình hình hàng hóa xuất nhập hay tồn kho).
- Theo dõi, kiểm soát và báo cáo các chi phí, định mức cho xe bộ phận vận chuyển: Xăng dầu, chi phí cầu đường, sửa chữa,...
- Phối hợp với bộ phận kinh doanh, sản xuất và kế toán công nợ, hóa đơn, ngân hàng để hoàn thành các công việc của công ty
- Xử lý các thông tin phản hồi, khiếu nại của Khách hàng/ đối tác, các tình huống phát sinh liên quan đến chất lượng/ số lượng/ thời gian giao vận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, nữ độ tuổi từ 22 đến 40
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế, kế toán...
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: Word và Excel
- Tinh thần trách nhiệm cao.
- Chủ động trong công việc, làm việc độc lập.
- Ưu tiên các bạn có hộ khẩu tại Từ Sơn - Bắc Ninh

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: thỏa thuận theo năng lực, trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
- Được khám sức khỏe định kỳ
- Được thạm giá BHXH và các chế độ khác theo quy định của nhà nước sau khi hết thời gian thử việc.
- Công việc ổn định, môi trường làm việc năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Lô 3, C6 Khu đô thị mới Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

