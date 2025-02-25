Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên tư vấn tín dụng Tại JobsGO Recruit
- Hà Nội:
- Số 3 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tín dụng Với Mức Lương Đến 15 Triệu
- Tìm kiếm và tiếp cận nguồn khách hàng có nhu cầu đầu tư, hiểu rõ về nhu cầu và mục tiêu của họ để tư vấn phù hợp.
- Tư vấn cho khách hàng về nền tảng của công ty, bao gồm các sản phẩm và dịch vụ tài chính, giúp họ hiểu rõ về lợi ích và tính năng của từng sản phẩm.
- Hướng dẫn khách hàng sử dụng nền tảng của công ty, bao gồm việc đăng ký, đăng nhập, và sử dụng các tính năng của nền tảng.
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, cung cấp tư vấn và hỗ trợ liên tục để đáp ứng nhu cầu của họ.
- Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các hoạt động tư vấn, đề xuất cải tiến và tối ưu hóa quy trình để nâng cao chất lượng dịch vụ.
Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
- Hỗ trợ cà phê miễn phí trong công ty.
- Thời gian nghỉ linh hoạt theo nhu cầu cá nhân.
- Cơ hội được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn để nâng cao hiệu suất công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhập với tư cách ứng viên