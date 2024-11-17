Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Hệ thống giáo dục Edufit làm việc tại Thái Bình thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Bình: Đường số 7, khu đô thị Hateco, tổ 23, phường Trần Lãm, Thái Bình, TP Thái Bình

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Tư vấn tuyển sinh ( Liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ, chương trình học, lịch học và các sự kiện của trường,...)

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Khảo sát, nghiên cứu và phân tích thị trường

Thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới công tác tuyển sinh của trường

Hỗ trợ các sự kiên, hội thảo của trường

Thực hiện các công viêc liên quan đến tuyển sinh khác như thu hồ sơ học sinh, tổ chức công tác đánh giá đầu vào, in ấn photo tài liệu tuyển sinh

Các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học, ưu tiên các ngành marketing, quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan

Trình độ ngoại ngữ, tin học: Tiếng Anh giao tiếp, Tin học văn phòng

Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt, Có khả năng chịu được áp lực công việc

Phẩm chất: Nhanh nhẹn, năng động, ham học hỏi

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm trở lên

Các yêu cầu khác: Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm tuyển sinh trong lĩnh vực giáo dục mầm non, kinh nghiệm bán hàng bảo hiểm, ngân hàng...

Tại Hệ thống giáo dục Edufit Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc quốc tế chuyên nghiệp trẻ trung và năng động

Thu nhập cạnh tranh (Lương cứng + Thưởng KPIs hàng tháng giữa năm cuối năm) đề xuất tăng lương theo năm.

Chế độ thưởng Lễ Tết. Chế độ bảo hiểm sức khoẻ, du lịch, nghỉ mát... hấp dẫn

Chế độ ĐẶC BIỆT Nghỉ hè/nghỉ đông hưởng nguyên lương (Chưa kể 12 ngày nghỉ phép nghỉ lễ Tết)

Miễn giảm học phí cho con tại các hệ thống trường quốc tế của Edufit (Lên đến 80%)

Các chương trình đào tạo kĩ năng chuyên môn, cơ hội phát triển và thăng tiến rộng mở!

Giờ làm việc từ thứ 2 – thứ 6 ( 8:00 - 17:00 )

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống giáo dục Edufit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin