Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Hệ thống giáo dục Edufit làm việc tại Thái Bình thu nhập 6 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại Hệ thống giáo dục Edufit
- Thái Bình: Đường số 7, khu đô thị Hateco, tổ 23, phường Trần Lãm, Thái Bình, TP Thái Bình
Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Tư vấn tuyển sinh ( Liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ, chương trình học, lịch học và các sự kiện của trường,...)
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng
Khảo sát, nghiên cứu và phân tích thị trường
Thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới công tác tuyển sinh của trường
Hỗ trợ các sự kiên, hội thảo của trường
Thực hiện các công viêc liên quan đến tuyển sinh khác như thu hồ sơ học sinh, tổ chức công tác đánh giá đầu vào, in ấn photo tài liệu tuyển sinh
Các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ ngoại ngữ, tin học: Tiếng Anh giao tiếp, Tin học văn phòng
Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt, Có khả năng chịu được áp lực công việc
Phẩm chất: Nhanh nhẹn, năng động, ham học hỏi
Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm trở lên
Các yêu cầu khác: Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm tuyển sinh trong lĩnh vực giáo dục mầm non, kinh nghiệm bán hàng bảo hiểm, ngân hàng...
Tại Hệ thống giáo dục Edufit Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh (Lương cứng + Thưởng KPIs hàng tháng giữa năm cuối năm) đề xuất tăng lương theo năm.
Chế độ thưởng Lễ Tết. Chế độ bảo hiểm sức khoẻ, du lịch, nghỉ mát... hấp dẫn
Chế độ ĐẶC BIỆT Nghỉ hè/nghỉ đông hưởng nguyên lương (Chưa kể 12 ngày nghỉ phép nghỉ lễ Tết)
Miễn giảm học phí cho con tại các hệ thống trường quốc tế của Edufit (Lên đến 80%)
Các chương trình đào tạo kĩ năng chuyên môn, cơ hội phát triển và thăng tiến rộng mở!
Giờ làm việc từ thứ 2 – thứ 6 ( 8:00 - 17:00 )
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống giáo dục Edufit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
