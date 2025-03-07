Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty TNHH Phát Triển Tài Năng NHT làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Pingu’s English Hải Phòng, BH06 - 31, Manhattan 20, Khu đô thị Vinhomes Imperia, Hồng Bàng, Hải Phòng, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng.

- Tư vấn chương trình học và nhu cầu cho phụ huynh.

- Báo cáo kết quả thực hiện công việc.

- Lên mục tiêu, kế hoạch công việc hàng tháng.

- Chăm chỉ trong công việc.

- Ngoại hình và thái độ chuyên nghiệp

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương.

Tại Công Ty TNHH Phát Triển Tài Năng NHT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng thỏa thuận: Từ 8 - 15 triệu VNĐ/tháng (lương cơ bản + lương doanh số).

- Nhận học bổng tiếng Anh toàn phần cho bản thân và con cái.

- Đóng BHXH theo quy định.

- Bảo hiểm phi nhân thọ

