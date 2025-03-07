Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty TNHH Phát Triển Tài Năng NHT làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty TNHH Phát Triển Tài Năng NHT làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Phát Triển Tài Năng NHT
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
Công Ty TNHH Phát Triển Tài Năng NHT

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công Ty TNHH Phát Triển Tài Năng NHT

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

- Pingu’s English Hải Phòng, BH06

- 31, Manhattan 20, Khu đô thị Vinhomes Imperia, Hồng Bàng, Hải Phòng, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng.
- Tư vấn chương trình học và nhu cầu cho phụ huynh.
- Báo cáo kết quả thực hiện công việc.
- Lên mục tiêu, kế hoạch công việc hàng tháng.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chăm chỉ trong công việc.
- Ngoại hình và thái độ chuyên nghiệp
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương.

Tại Công Ty TNHH Phát Triển Tài Năng NHT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng thỏa thuận: Từ 8 - 15 triệu VNĐ/tháng (lương cơ bản + lương doanh số).
- Nhận học bổng tiếng Anh toàn phần cho bản thân và con cái.
- Đóng BHXH theo quy định.
- Bảo hiểm phi nhân thọ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phát Triển Tài Năng NHT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Phát Triển Tài Năng NHT

Công Ty TNHH Phát Triển Tài Năng NHT

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: BH 06-31 Shophouse Vinhomes Imperia, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

