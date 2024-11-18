Tuyển Nhân Viên Tuyển Dụng thu nhập 85 - 10 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

Mức lương 85 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Phù Chuẩn, Từ Sơn

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 85 - 10 Triệu

- Tạo và đăng tuyển các vị trí tuyển dụng.

- Di chuyển các khu vực nhà máy tạo nguồn tuyển dụng.

- Tìm nguồn, sắp xếp phỏng vấn trực tiếp, sắp xếp nhận việc các vị trí: công nhân, sale.

- Có thể xây dựng kênh Tiktok, quay và livestream phục vụ công tác tuyển dụng (có team hỗ trợ).

- Xây dựng các nền tảng tuyển dụng offline.

- Báo cáo kết quả tuyển dụng.

Với Mức Lương 85 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm tuyển dụng là lợi thế

- Có kiến thức về Tiktok, từng livestream tuyển dụng hoặc quay video xây dựng kênh Tiktok là lợi thế.

- Chịu khó, siêng năng.

- Không ngại di chuyển đến nhà máy khu vực lân cận phục vụ công tác tuyển dụng, quay video.

Tại CÔNG TY TNHH HẠT GIỐNG XANH - GREEN SEED Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ bảo hiểm

- Du Lịch

- Chế độ thưởng

- Chăm sóc sức khỏe

- Đào tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HẠT GIỐNG XANH - GREEN SEED

