Tuyển Nhân Viên Tuyển Dụng thu nhập 85 - 10 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH HẠT GIỐNG XANH - GREEN SEED
Mức lương
85 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Phù Chuẩn, Từ Sơn
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 85 - 10 Triệu
- Tạo và đăng tuyển các vị trí tuyển dụng.
- Di chuyển các khu vực nhà máy tạo nguồn tuyển dụng.
- Tìm nguồn, sắp xếp phỏng vấn trực tiếp, sắp xếp nhận việc các vị trí: công nhân, sale.
- Có thể xây dựng kênh Tiktok, quay và livestream phục vụ công tác tuyển dụng (có team hỗ trợ).
- Xây dựng các nền tảng tuyển dụng offline.
- Báo cáo kết quả tuyển dụng.
Với Mức Lương 85 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm tuyển dụng là lợi thế
- Có kiến thức về Tiktok, từng livestream tuyển dụng hoặc quay video xây dựng kênh Tiktok là lợi thế.
- Chịu khó, siêng năng.
- Không ngại di chuyển đến nhà máy khu vực lân cận phục vụ công tác tuyển dụng, quay video.
- Có kiến thức về Tiktok, từng livestream tuyển dụng hoặc quay video xây dựng kênh Tiktok là lợi thế.
- Chịu khó, siêng năng.
- Không ngại di chuyển đến nhà máy khu vực lân cận phục vụ công tác tuyển dụng, quay video.
Tại CÔNG TY TNHH HẠT GIỐNG XANH - GREEN SEED Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ bảo hiểm
- Du Lịch
- Chế độ thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
- Du Lịch
- Chế độ thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HẠT GIỐNG XANH - GREEN SEED
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
