Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH JUST PLAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Just Play là thương hiệu thời trang thể thao Việt Nam, chuyên thiết kế và sản xuất quần áo thể thao chất lượng cao, với hệ thống xưởng may nội bộ và đối tác OEM. Công ty đang mở rộng quy mô sản xuất – kinh doanh và tìm kiếm Trưởng phòng Nhân sự – Hành chính có kinh nghiệm trong ngành may mặc để xây dựng đội ngũ vững mạnh, chuyên nghiệp.

2. Mô tả công việc

A. Hoạch định & tổ chức nhân sự

Phối hợp Ban Giám đốc xây dựng sơ đồ tổ chức từng năm, từng giai đoạn theo mục tiêu kinh doanh.

Xây dựng định biên nhân sự, cơ cấu, mô tả công việc cho từng vị trí; triển khai và duy trì hệ thống nhân sự phù hợp với đặc thù ngành may mặc.

B. Tuyển dụng & quản lý nhân sự

Lập kế hoạch và triển khai tuyển dụng, đảm bảo cung cấp đủ nhân sự chất lượng cho các bộ phận sản xuất, kho, văn phòng.

Giám sát và quản lý hồ sơ nhân sự: hợp đồng, BHXH, lương, thăng tiến, điều động, khen thưởng – kỷ luật.

Tiếp nhận và xử lý phản hồi của người lao động về chính sách, môi trường làm việc.

C. Hành chính & vận hành

Quản lý tài sản, văn phòng phẩm, xe, hội nghị, du lịch, sự kiện nội bộ.

Xây dựng – giám sát triển khai các nội quy, quy chế, chế độ phúc lợi, công tác phí, hệ thống lưu trữ văn bản – hồ sơ.

Quản lý và phân công công việc cho bộ phận Hành chính, Nhân sự và IT.

D. Tư vấn & cải tiến

Tham mưu, đề xuất các giải pháp cải tiến hệ thống quản lý nhân sự – hành chính.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp phù hợp định hướng phát triển.

Thực hiện báo cáo định kỳ/đột xuất về công tác nhân sự và hành chính.