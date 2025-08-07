Tuyển Giám đốc nhân sự Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hải Phong Building, số 19 Trần Thủ Độ, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Giám đốc nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tham mưu, tư vấn, định hướng, hoạch định chiến lược nhân sự phù hợp với định hướng chiến lược chung của Công ty

• Chỉ đạo xây dựng hệ thống quy chế, quy định, quy trình của Ban Nhân sự đảm bảo hoạt động của Ban vận hành trơn tru

• Chỉ đạo xây dựng và kiểm soát ngân sách nhân sự toàn Công ty đảm bảo hiệu quả, nằm trong phạm vi ngân sách tổng thể toàn Công ty

• Điều hành, tổ chức và chịu trách nhiệm toàn diện trước Lãnh đạo Công ty về các hoạt động Ban Nhân sự trong các công tác, bao gồm:



+ Nhân sự: xây dựng & phát triển tổ chức; thực hiện công tác lương, thưởng, chế độ đãi ngộ, quản lý hiệu suất



+ Tuyển dụng: đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty; xây dựng và phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng



+ Đào tạo & phát triển văn hóa: duy trì & phát triển văn hóa học tập, văn hóa doanh nghiệp



+ Hành chính: lễ tân khánh tiết, hành chính tổng hợp, văn thư lưu trữ, mua sắm, quản lý tài sản

• Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm với các vị trí tương đương, ưu tiên các tập đoàn lớn hoặc các công ty đã niêm yết

• Am hiểu về quản trị hiệu suất BSC, KPI

• Kinh nghiệm tuyển dụng và xử lý quan hệ lao động tốt

• Kỹ năng thương lượng và thuyết phục

• Kỹ năng quản trị rủi ro, quản trị sự thay đổi, quản trị xung đột

• Kỹ năng xây dựng mối quan hệ

• Kỹ năng tạo ảnh hưởng và tạo động lực

• Quyết liệt, thiện chiến, bám đuổi mục tiêu

Tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội học hỏi và phát triển

Được đào tạo về quy trình mua hàng, kiến thức vật liệu

Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định công ty.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.