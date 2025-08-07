Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH ENP BIOTECH (VN) làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ENP BIOTECH (VN)
Ngày đăng tuyển: 07/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/09/2025
CÔNG TY TNHH ENP BIOTECH (VN)

Trưởng phòng nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại CÔNG TY TNHH ENP BIOTECH (VN)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: Tòa VCN, số 02 Đường tố Hữu, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhân sự:
Quản lý công tác tuyển dụng, phỏng vấn
Giải quyết các vấn đề quan hệ lao động, kỷ luật, nghỉ việc...
Xây dựng và giám sát việc thực hiện chính sách, quy chế nhân sự.
Đảm bảo tuân thủ pháp luật về lao động, BHXH, thuế TNCN...
Quản lý và báo cáo:
Báo cáo định kỳ tình hình nhân sự và các vấn đề liên quan đến Ban Giám đốc.
Tham mưu chính sách nhân sự và hành chính cho lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH ENP BIOTECH (VN) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13
Môi trường làm việc năng động.
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.
Nghỉ phép năm hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ENP BIOTECH (VN)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ENP BIOTECH (VN)

CÔNG TY TNHH ENP BIOTECH (VN)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Ô 9-10 tầng 14, tòa VCN,Phường Phước Hải, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

