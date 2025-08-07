Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH ENP BIOTECH (VN) làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: Tòa VCN, số 02 Đường tố Hữu, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhân sự:

Quản lý công tác tuyển dụng, phỏng vấn

Giải quyết các vấn đề quan hệ lao động, kỷ luật, nghỉ việc...

Xây dựng và giám sát việc thực hiện chính sách, quy chế nhân sự.

Đảm bảo tuân thủ pháp luật về lao động, BHXH, thuế TNCN...

Quản lý và báo cáo:

Báo cáo định kỳ tình hình nhân sự và các vấn đề liên quan đến Ban Giám đốc.

Tham mưu chính sách nhân sự và hành chính cho lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH ENP BIOTECH (VN) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13

Môi trường làm việc năng động.

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

Nghỉ phép năm hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ENP BIOTECH (VN)

